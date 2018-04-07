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17:57 (мск), источник: Sputnik.by

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Благодатный огонь будет доставлен специальными авиарейсами в Беларусь, Россию, Грецию, Украину, Сербию, Грузию, Молдову, Польшу и Болгарию.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 апр — Sputnik. Благодатный огонь, символизирующий воскресшего Иисуса Христа, сошел в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Патриарх Иерусалимский Феофил III передал его собравшимся. Кроме того, благодатный огонь специальными авиарейсами будет доставлен по ежегодной традиции в Беларусь, Россию, Грецию, Украину, Сербию, Грузию, Молдову, Польшу и Болгарию.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр. Верующие считают, что он появляется чудесным образом в Кувуклии — часовне над Гробом Господним по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников.

Схождение Благодатного огня в Храме Гроба Господня ожидают тысячи человек. Верующие стоят в храме от трех до пяти часов.

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