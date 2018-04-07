Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 апр — Sputnik. Благодатный огонь, символизирующий воскресшего Иисуса Христа, сошел в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Патриарх Иерусалимский Феофил III передал его собравшимся. Кроме того, благодатный огонь специальными авиарейсами будет доставлен по ежегодной традиции в Беларусь, Россию, Грецию, Украину, Сербию, Грузию, Молдову, Польшу и Болгарию.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр. Верующие считают, что он появляется чудесным образом в Кувуклии — часовне над Гробом Господним по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников.