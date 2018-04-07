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17:56 (мск), источник: Sputnik.by

Часто страдают «айтишники»: вся правда о депрессии у белорусов

В отдельных случаях больных с депрессией госпитализируют: они не встают с постели, отказываются есть, не могут работать и не хотят жить.

Источник: Sputnik.by

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), уже к 2020 году страдать депрессией будет каждый второй человек в мире, белорусы — не исключение. Sputnik обсудил проблему с психотерапевтом медицинского центра «Лодэ» Еленой Тарасевич и узнал, как и почему она начинается, к каким последствиям может привести и как от нее спастись.

«Заболевание распространено во всем мире, и Беларусь — не исключение. По данным ВОЗ, сегодня каждый четвертый житель планеты страдает депрессией и тревогой, а уже к 2020 году заболевание прогнозируют каждому второму», — рассказала Sputnik Тарасевич. Психотерапевт Елена Тарасевич.

Люди склонны к заболеванию в осеннее и зимнее время, но наблюдается оно и летом. Статистики в Центре не ведут, однако, по словам Тарасевич, 60% пациентов обращаются к местным психотерапевтам именно с депрессией.

Как отличить депрессию от плохого настроения

«Депрессия стала модным заболеванием, которое нередко приписывают себе, не задумываясь. Но если плохое настроение — это преходящее состояние, то депрессия — серьезная болезнь», — рассказала врач.

Плохое настроение, которое проявляется ощущением подавленности, грусти и раздражения, свойственно человеку и всегда зависит от обстоятельств извне. Депрессия опирается на его внутреннее состояние.

«Главный признак — длительность симптомов. Депрессии свойственна триада — подавленное настроение, двигательная и психическая заторможенность, которые, как правило, наблюдаются на протяжении минимум двух недель», — пояснила она.

Есть и другие симптомы: апатия или беспокойство, повышенная утомляемость даже при небольших нагрузках, нарушение памяти и снижение концентрации внимания.

«Характерны и соматические (телесные — Sputnik) проявления: может полностью исчезнуть аппетит или наоборот — усилиться и приводить к перееданию. Часто больные жалуются на головные боли или боли в области сердца и желудка, нередко возникают расстройства сексуальной сферы», — поделилась Тарасевич.

И при плохом настроении, и при депрессии возникают проблемы со сном. Однако если в первом случае человеку просто сложно заснуть, то при депрессии меняется именно качество сна: он становится поверхностным, прерывистым, не приносящим чувства отдыха, а по утрам человек ощущает себя хуже, чем вечером.

«Из-за того, что депрессия часто скрывается за “масками” соматических заболеваний, пациент долго ходит по врачам и не понимает, что на самом деле болен не телом, а душой. Без лечения депрессия очень опасна и может длиться годами», — предостерегла она.

Кто в группе риска и к кому обратиться за помощью

Депрессивные расстройства могут появиться в любом возрасте и у представителей любых социальных групп.

«Больше им подвержены женщины — они более эмоциональны и впечатлительны, а потому переживают все острее. Но страдают и мужчины: их среди пациентов около 40%», — сказала психотерапевт. Молодой человек в депрессии.

По словам врача, основная группа риска — люди зрелого возраста (30−45 лет). Но в последние годы депрессия помолодела: с заболеванием обращаются и подростки 15−17 лет.

«Раньше после школы дети выходили на улицу. Сейчас на них с ранних лет взваливают непомерные нагрузки, которые сказываются отрицательно — у детей практически нет детства и отдыха», — считает врач.

Порой родители не обращаются за помощью, боясь, что ребенка возьмут на диспансерный учет. Однако в частных центрах пациента лишь лечат и курируют до полного выздоровления.

Что способствует началу и развитию депрессии

«Существенное давление на человека оказывают ценности современного общества. Люди стремятся к социальному благополучию, профессиональным успехам, внешней привлекательности. Если достигнуть этого не удается, человек может тяжело переживать неудачи и впасть в отчаяние. Как следствие, развивается депрессия», — пояснила психотерапевт.

Могут привести к расстройству и тяжелые психологические травмы: смерть близкого человека, распад семьи или тяжелое заболевание. В редких случаях депрессия возникает без очевидной причины: здесь играют роль биохимические изменения в организме за счет нарушения серотонинового обмена.

«Существует предрасположенность к депрессии: наследственность, особенности характера (тревожно-мнительный), поздний возраст», — рассказала она. Молодой человек в депрессии, архивное фото.

На дальнейшее развитие заболевания влияет множество факторов: отсутствие полноценной еды, адекватного сна, чрезмерные нагрузки и даже замкнутость. По словам врача, нередко от депрессии страдают «айтишники»: они проводят жизнь за монитором и мало общаются с реальными людьми.

«Раньше люди отдыхали, а теперь работают целый день. Даже в свободное время они не гуляют по парку, а проводят время за экраном гаджета», — пояснила она.

Алкоголь и сигареты плохи как сами по себе, так и при депрессии.

«В наших широтах пресловутое “напиться и забыться” — лучший способ сбежать от проблем. Да, алкоголь — мощный релаксант, но он не решает проблему, она вернется утром. Сигареты дают эффект временной эйфоризации за счет воздействия на сосуды: кажется, что настроение улучшилось, но это — самообман», — убеждена она.

Антидепрессанты — крайняя мера?

В лечении депрессии используются антидепрессанты, и для страха перед их употреблением нет никакого повода: привыкание, которые они якобы вызывают, не более чем миф, утверждает врач.

«В 70-е годы прошлого столетия, чтобы снять тревогу, употребляли успокоительные и снотворные препараты из группы бензодиазепиновых транквилизаторов (сейчас они выписываются на желтых рецептах, поскольку приравниваются к наркотическим средствам). У людей появилась зависимость, от такого метода лечения отказались, и тогда на мировом фармакологическом рынке появились антидепрессанты», — пояснила она.

По словам специалиста, длительность употребления антидепрессантов привыкание к ним тоже не провоцирует: прием начинается постепенно и в маленькой дозировке, так же последовательно и безопасно он должен прекращаться. Многие боятся психологической зависимости, однако для поддержки в период отмены существуют легкие растительные антидепрессанты.

Иногда для лечения депрессии необходима госпитализация

В отдельных, особо тяжелых, случаях необходима госпитализация. Тогда подбирается стационарное лечение в РНПЦ психического здоровья.

«Бывает, что человек нуждается в постоянном уходе: не встает с постели, ничего не ест, не может регулярно принимать лекарства и работать, не хочет жить и говорит об этом», — рассказала врач.

Депрессия может повлечь различные психотические нарушения. Бывают крайне тяжелые случаи: некоторых людей не удается «вытащить» из продолжающей психотравмирующей ситуации. Стационар предполагает, что в таком состоянии больной будет принимать лекарства и проводить максимум времени в постели, а не ходить по улице, управлять автомобилем и руководить людьми.

«Самостоятельно можно выбраться из плохого настроения: общаясь с позитивно настроенными людьми, грамотно распределив нагрузку. Но справиться с депрессией можно только с помощью специалиста, который подойдет к лечению индивидуально. Заниматься самолечением категорически нельзя», — предостерегла Елена Тарасевич.

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