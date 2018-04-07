Часто страдают «айтишники»: вся правда о депрессии у белорусов
В отдельных случаях больных с депрессией госпитализируют: они не встают с постели, отказываются есть, не могут работать и не хотят жить.
В отдельных случаях больных с депрессией госпитализируют: они не встают с постели, отказываются есть, не могут работать и не хотят жить.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), уже к 2020 году страдать депрессией будет каждый второй человек в мире, белорусы — не исключение. Sputnik обсудил проблему с психотерапевтом медицинского центра «Лодэ» Еленой Тарасевич и узнал, как и почему она начинается, к каким последствиям может привести и как от нее спастись.
«Заболевание распространено во всем мире, и Беларусь — не исключение. По данным ВОЗ, сегодня каждый четвертый житель планеты страдает депрессией и тревогой, а уже к 2020 году заболевание прогнозируют каждому второму», — рассказала Sputnik Тарасевич. Психотерапевт Елена Тарасевич.
Люди склонны к заболеванию в осеннее и зимнее время, но наблюдается оно и летом. Статистики в Центре не ведут, однако, по словам Тарасевич, 60% пациентов обращаются к местным психотерапевтам именно с депрессией.
Как отличить депрессию от плохого настроения
«Депрессия стала модным заболеванием, которое нередко приписывают себе, не задумываясь. Но если плохое настроение — это преходящее состояние, то депрессия — серьезная болезнь», — рассказала врач.
Плохое настроение, которое проявляется ощущением подавленности, грусти и раздражения, свойственно человеку и всегда зависит от обстоятельств извне. Депрессия опирается на его внутреннее состояние.
«Главный признак — длительность симптомов. Депрессии свойственна триада — подавленное настроение, двигательная и психическая заторможенность, которые, как правило, наблюдаются на протяжении минимум двух недель», — пояснила она.
Есть и другие симптомы: апатия или беспокойство, повышенная утомляемость даже при небольших нагрузках, нарушение памяти и снижение концентрации внимания.
«Характерны и соматические (телесные — Sputnik) проявления: может полностью исчезнуть аппетит или наоборот — усилиться и приводить к перееданию. Часто больные жалуются на головные боли или боли в области сердца и желудка, нередко возникают расстройства сексуальной сферы», — поделилась Тарасевич.
И при плохом настроении, и при депрессии возникают проблемы со сном. Однако если в первом случае человеку просто сложно заснуть, то при депрессии меняется именно качество сна: он становится поверхностным, прерывистым, не приносящим чувства отдыха, а по утрам человек ощущает себя хуже, чем вечером.
«Из-за того, что депрессия часто скрывается за “масками” соматических заболеваний, пациент долго ходит по врачам и не понимает, что на самом деле болен не телом, а душой. Без лечения депрессия очень опасна и может длиться годами», — предостерегла она.
Кто в группе риска и к кому обратиться за помощью
Депрессивные расстройства могут появиться в любом возрасте и у представителей любых социальных групп.
«Больше им подвержены женщины — они более эмоциональны и впечатлительны, а потому переживают все острее. Но страдают и мужчины: их среди пациентов около 40%», — сказала психотерапевт. Молодой человек в депрессии.
По словам врача, основная группа риска — люди зрелого возраста (30−45 лет). Но в последние годы депрессия помолодела: с заболеванием обращаются и подростки 15−17 лет.
«Раньше после школы дети выходили на улицу. Сейчас на них с ранних лет взваливают непомерные нагрузки, которые сказываются отрицательно — у детей практически нет детства и отдыха», — считает врач.
Порой родители не обращаются за помощью, боясь, что ребенка возьмут на диспансерный учет. Однако в частных центрах пациента лишь лечат и курируют до полного выздоровления.
Что способствует началу и развитию депрессии
«Существенное давление на человека оказывают ценности современного общества. Люди стремятся к социальному благополучию, профессиональным успехам, внешней привлекательности. Если достигнуть этого не удается, человек может тяжело переживать неудачи и впасть в отчаяние. Как следствие, развивается депрессия», — пояснила психотерапевт.
Могут привести к расстройству и тяжелые психологические травмы: смерть близкого человека, распад семьи или тяжелое заболевание. В редких случаях депрессия возникает без очевидной причины: здесь играют роль биохимические изменения в организме за счет нарушения серотонинового обмена.
«Существует предрасположенность к депрессии: наследственность, особенности характера (тревожно-мнительный), поздний возраст», — рассказала она. Молодой человек в депрессии, архивное фото.
На дальнейшее развитие заболевания влияет множество факторов: отсутствие полноценной еды, адекватного сна, чрезмерные нагрузки и даже замкнутость. По словам врача, нередко от депрессии страдают «айтишники»: они проводят жизнь за монитором и мало общаются с реальными людьми.
«Раньше люди отдыхали, а теперь работают целый день. Даже в свободное время они не гуляют по парку, а проводят время за экраном гаджета», — пояснила она.
Алкоголь и сигареты плохи как сами по себе, так и при депрессии.
«В наших широтах пресловутое “напиться и забыться” — лучший способ сбежать от проблем. Да, алкоголь — мощный релаксант, но он не решает проблему, она вернется утром. Сигареты дают эффект временной эйфоризации за счет воздействия на сосуды: кажется, что настроение улучшилось, но это — самообман», — убеждена она.
Антидепрессанты — крайняя мера?
В лечении депрессии используются антидепрессанты, и для страха перед их употреблением нет никакого повода: привыкание, которые они якобы вызывают, не более чем миф, утверждает врач.
«В 70-е годы прошлого столетия, чтобы снять тревогу, употребляли успокоительные и снотворные препараты из группы бензодиазепиновых транквилизаторов (сейчас они выписываются на желтых рецептах, поскольку приравниваются к наркотическим средствам). У людей появилась зависимость, от такого метода лечения отказались, и тогда на мировом фармакологическом рынке появились антидепрессанты», — пояснила она.
По словам специалиста, длительность употребления антидепрессантов привыкание к ним тоже не провоцирует: прием начинается постепенно и в маленькой дозировке, так же последовательно и безопасно он должен прекращаться. Многие боятся психологической зависимости, однако для поддержки в период отмены существуют легкие растительные антидепрессанты.
Иногда для лечения депрессии необходима госпитализация
В отдельных, особо тяжелых, случаях необходима госпитализация. Тогда подбирается стационарное лечение в РНПЦ психического здоровья.
«Бывает, что человек нуждается в постоянном уходе: не встает с постели, ничего не ест, не может регулярно принимать лекарства и работать, не хочет жить и говорит об этом», — рассказала врач.
Депрессия может повлечь различные психотические нарушения. Бывают крайне тяжелые случаи: некоторых людей не удается «вытащить» из продолжающей психотравмирующей ситуации. Стационар предполагает, что в таком состоянии больной будет принимать лекарства и проводить максимум времени в постели, а не ходить по улице, управлять автомобилем и руководить людьми.
«Самостоятельно можно выбраться из плохого настроения: общаясь с позитивно настроенными людьми, грамотно распределив нагрузку. Но справиться с депрессией можно только с помощью специалиста, который подойдет к лечению индивидуально. Заниматься самолечением категорически нельзя», — предостерегла Елена Тарасевич.
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