На Пасху в Беларуси будет до +21°С
В стране в воскресенье не прогнозируются осадки, ветер ожидается южный умеренный.
В стране в воскресенье не прогнозируются осадки, ветер ожидается южный умеренный.
МИНСК, 7 апр — Sputnik. В воскресенье в отдельных регионах страны потеплеет до +21°С, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По данным Гидромета, в республике ожидается небольшая облачность, но без осадков. Ветер будет южный умеренный.
Ночью температура воздуха составит до —1 до +5°С. Днем столбик термометра поднимется до 12−18 градусов выше нуля. По
Следующая неделя также начнется с тепла. Максимальная температура днем в понедельник составит от +16 до +22°С, а в
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