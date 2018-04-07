На Пасху в Беларуси будет до +21°С

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 апр — Sputnik. В воскресенье в отдельных регионах страны потеплеет до +21°С, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По данным Гидромета, в республике ожидается небольшая облачность, но без осадков. Ветер будет южный умеренный.

Ночью температура воздуха составит до —1 до +5°С. Днем столбик термометра поднимется до 12−18 градусов выше нуля. По юго-западу воздух должен прогреться до +21°С, отмечают синоптики.