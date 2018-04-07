Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лоза высказался о новом заявлении Макаревича о Великобритании
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Чему современные мультфильмы могут научить детей
Самое страшное здание в Москве снесут до конца года
Григорий Лепс: «У меня на кладбище знакомых больше, чем живых»
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
Чему современные мультфильмы могут научить детей
Ефим Шифрин показал поклонникам детское фото
Япония хочет поставить Россию на колени - СМИ
Дружба России и Белоруссии на грани войны - СМИ
СМИ: Европа завалила Украину несъедобными продуктами
На Западе заявили: Путин серьёзно ошибается - СМИ
Амаль Клуни сменила два стильных образа за один день
Ольга Бузова удивила поклонников «нарядом школьницы»
Россия ответит Западу неожиданными и рискованными мерами - СМИ
Нижнее белье Гагариной понравилось фанатам - СМИ
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
17:32 (мск), источник: Sputnik.by

На Пасху в Беларуси будет до +21°С

В стране в воскресенье не прогнозируются осадки, ветер ожидается южный умеренный.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 45% 759 мм рт. ст. 8 м/с
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 апр — Sputnik. В воскресенье в отдельных регионах страны потеплеет до +21°С, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Читайте также
«Белавиа» об инциденте в Пулково: неисправность самолета устранена

По данным Гидромета, в республике ожидается небольшая облачность, но без осадков. Ветер будет южный умеренный.

Ночью температура воздуха составит до —1 до +5°С. Днем столбик термометра поднимется до 12−18 градусов выше нуля. По юго-западу воздух должен прогреться до +21°С, отмечают синоптики.

Следующая неделя также начнется с тепла. Максимальная температура днем в понедельник составит от +16 до +22°С, а в юго-западных регионах страны — до +24°С.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Народный чемпионат по парению: баня, как культура и спорт
Что еще не решено в судьбе тунеядцев?
США: Россия сама виновата в продолжающейся изоляции от Запада
В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
Саакашвили нашел работу в Нидерландах
Норвежцы приняли сигнал тревоги за начало войны с Россией
В ДТП в Канаде погибли юные хоккеисты
Назван самый богатый человек Европы
Датчане сняли на видео снос башни, упавшей на библиотеку
Спорт
Впали в безумие: самая сумасшедшая неделя в истории UFC Турнир UFC 223, в главном поединке которого выступит россиянин Хабиб Нурмагомедов, стал одним из самых скандальных в истории промоушена еще до своего старта
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Нагиев, Яковлева, Вахрушев на съемках новых «Елок»: первые кадры Корреспондент «Кино Mail.Ru» побывал на съемках главного новогоднего киноаттракциона и расспросил участников процесса о том, что будет происходить на экране. Рассказывают Дмитрий Нагиев, Тимур Бекмамбетов и Даниил Вахрушев
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Секс-символы эпохи мужского кино, смертельной скорости и первых подворотов Разговор о первом послевоенном десятилетии — эпохе беби-бума, благополучном времени, давшем миру главного бунтаря поколения.
Дети
Беременная Светлана Зейналова снялась с «особенной» дочкой Телеведущая подтвердила, что ждет второго ребенка. 
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь