Погода на три дня: заморозки ожидаются на юге Казахстана
По информации метеоцентра, в ближайшие несколько дней на юге страны ожидаются заморозки. Так, ночью 8 апреля в Кызылординской области, ночью 10 апреля в
По информации метеоцентра, в ближайшие несколько дней на юге страны ожидаются заморозки. Так, ночью 8 апреля в Кызылординской области, ночью 10 апреля в
Синоптики РГП «Казгидромет» объявили штормовое предупреждение в нескольких областях Казахстана, передает NUR.KZ.
По информации метеоцентра, в ближайшие несколько дней на юге страны ожидаются заморозки.
Так, ночью 8 апреля в Кызылординской области, ночью 10 апреля в
По данным синоптиков,
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