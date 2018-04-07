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7 апреля, источник: Nur.kz

Погода на три дня: заморозки ожидаются на юге Казахстана

По информации метеоцентра, в ближайшие несколько дней на юге страны ожидаются заморозки. Так, ночью 8 апреля в Кызылординской области, ночью 10 апреля в Южно-Казахстанской области ожидаются местами заморозки до 2 градусов.

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Источник: Nur.kz

Синоптики РГП «Казгидромет» объявили штормовое предупреждение в нескольких областях Казахстана, передает NUR.KZ.

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По информации метеоцентра, в ближайшие несколько дней на юге страны ожидаются заморозки.

Так, ночью 8 апреля в Кызылординской области, ночью 10 апреля в Южно-Казахстанской области ожидаются местами заморозки до 2 градусов. Вероятность шторма 90−95 процентов. Кроме того, штормовое предупреждение объявлено в южной столице.

По данным синоптиков, 9—11 апреля в связи прогнозом дождей, на реках Алматы возможны разливы и подтопления.

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