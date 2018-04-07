Мэрия Уфы разъяснила ситуацию с «прорванной дамбой» на Касимовском пруду

«Работы по содержанию дамбы будут продолжены, как только позволят погодные условия, земля подсохнет и появится возможность для прохождения тяжелой техники», — комментируют в прес-службе.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация, распространяемая уфимской общественницей Тамарой Хабибуллиной, о том, что третий раз за последние три года прорвало дамбу на Касимовском пруду.