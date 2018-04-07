В Керчи ловили сбежавшую пуму
Этот случай произошел в частном секторе Керчи. В одно из домовладений
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Этот случай произошел в частном секторе Керчи. В одно из домовладений
Хозяева пытались ее выгнать, но «кошка» вела себя агрессивно. Приехавшие на место ветеринары, кинолог МВД и специалисты службы «Ковчег» определили — это пума. В итоге выяснилось, что животное проживает на соседней улице, тоже в частном доме.
Пуму усыпили (на время) и передали владельцу. Со слов хозяйки, на животное имеются соответствующие документы. Еще одна версия: «К соседям привезли ее в клетке на пару дней, но она освободилась и выпрыгнула в окно».
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