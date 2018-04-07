Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Данила Козловский: в России сплошная ненависть и хамство
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Старший сын Джанабаевой и Меладзе растет копией отца
Новый поворот в судьбе девушки, которой ревнивый муж отрубил руки
Ольга Бузова удивила поклонников «нарядом школьницы»
Названа самая красивая купюра из выпущенных в 2017 годуЭксперты оценивали внешний вид и надежность защиты банкнот
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя»
90-летняя Элина Быстрицкая: «Силы берегу для следующего юбилея»
Япония хочет поставить Россию на колени - СМИ
Дружба России и Белоруссии на грани войны - СМИ
Фанаты Волочковой высмеяли ее фотографию в купальнике
На Западе заявили: Путин серьёзно ошибается - СМИ
Амаль Клуни сменила два стильных образа за один день
Ольга Бузова удивила поклонников «нарядом школьницы»
Россия ответит Западу неожиданными и рискованными мерами - СМИ
Нижнее белье Гагариной понравилось фанатам - СМИ
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
17:03 (мск), источник: КрымPress

В Керчи ловили сбежавшую пуму

Этот случай произошел в частном секторе Керчи. В одно из домовладений по-хозяйски залезла «большая кошка».

Хозяева пытались ее выгнать, но «кошка» вела себя агрессивно. Приехавшие на место ветеринары, кинолог МВД и специалисты службы «Ковчег» определили — это пума. В итоге выяснилось, что животное проживает на соседней улице, тоже в частном доме.

Пуму усыпили (на время) и передали владельцу. Со слов хозяйки, на животное имеются соответствующие документы. Еще одна версия: «К соседям привезли ее в клетке на пару дней, но она освободилась и выпрыгнула в окно».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

«Особое мнение»: Крым — следующий за Дагестаном «на зачистку»
США: Россия сама виновата в продолжающейся изоляции от Запада
В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
Саакашвили нашел работу в Нидерландах
Норвежцы приняли сигнал тревоги за начало войны с Россией
В ДТП в Канаде погибли юные хоккеисты
Назван самый богатый человек Европы
Датчане сняли на видео снос башни, упавшей на библиотеку
Спорт
Впали в безумие: самая сумасшедшая неделя в истории UFC Турнир UFC 223, в главном поединке которого выступит россиянин Хабиб Нурмагомедов, стал одним из самых скандальных в истории промоушена еще до своего старта
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Нагиев, Яковлева, Вахрушев на съемках новых «Елок»: первые кадры Корреспондент «Кино Mail.Ru» побывал на съемках главного новогоднего киноаттракциона и расспросил участников процесса о том, что будет происходить на экране. Рассказывают Дмитрий Нагиев, Тимур Бекмамбетов и Даниил Вахрушев
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Секс-символы эпохи мужского кино, смертельной скорости и первых подворотов Разговор о первом послевоенном десятилетии — эпохе беби-бума, благополучном времени, давшем миру главного бунтаря поколения.
Дети
Беременная Светлана Зейналова снялась с «особенной» дочкой Телеведущая подтвердила, что ждет второго ребенка. 
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь