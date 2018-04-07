В Волгоградской области ищут лучшего воспитателя
В Волгоградской области стартовал конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года-2018».
В Волгоградской области стартовал конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года-2018».
Как сообщает региональный комитет образования, науки и молодежной политики, в нем приняли участие 33 педагогических работников из 19 муниципальных районов и городских округов: музыкальные руководители, воспитатели, инструктор по физической культуре.
Организаторами мероприятия выступают облкомобразования и региональный профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации. Цель творческих состязаний — выявление и поддержка талантливых педагогических работников региональной сферы дошкольного образования.
Первый отборочный тур состоял из четырех испытаний: «Интернет-портфолио», методическая разработка занятия с детьми, эссе «Я — педагог» и «Визитная карточка». По результатам определены 10 участников, которые продолжать состязания во втором туре.
Испытания пройдут
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.