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17:26 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области ищут лучшего воспитателя

В Волгоградской области стартовал конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года-2018».

Как сообщает региональный комитет образования, науки и молодежной политики, в нем приняли участие 33 педагогических работников из 19 муниципальных районов и городских округов: музыкальные руководители, воспитатели, инструктор по физической культуре.

Организаторами мероприятия выступают облкомобразования и региональный профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации. Цель творческих состязаний — выявление и поддержка талантливых педагогических работников региональной сферы дошкольного образования.

Первый отборочный тур состоял из четырех испытаний: «Интернет-портфолио», методическая разработка занятия с детьми, эссе «Я — педагог» и «Визитная карточка». По результатам определены 10 участников, которые продолжать состязания во втором туре.

Испытания пройдут 24—26 апреля в Центре развития ребенка № 12 Советского района Волгограда — его педагог Елена Орлова в прошлом году заняла первое место конкурса. Победитель 2018 года станет известен 27 апреля.

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В Волгоградской области ищут лучшего воспитателя
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