Депутаты гордумы Краснодара приготовили подарки нуждающимся семьям
Всего выбрали девять семей — и самым маленьким подарили наборы с одеждой, книгами и игрушками.
Всего выбрали девять семей — и самым маленьким подарили наборы с одеждой, книгами и игрушками.
А вот старшеклассникам подарили наряды к выпускному балу. Костюмы и платья юноши и девушки выбрали сами, а депутаты оплатили покупки. Обновки примерили тут же и даже сфотографировались в них вместе с народными избранниками.
— Хочется пожелать, чтобы у наших людей всегда хватало такого желания одарить других, пожелать счастья, добра в жизни этих людей.
Такие благотворительные акции депутаты гордумы проводят дважды в год в преддверии больших праздников — Нового года и Пасхи.
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