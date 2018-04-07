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17:52 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Депутаты гордумы Краснодара приготовили подарки нуждающимся семьям

Всего выбрали девять семей — и самым маленьким подарили наборы с одеждой, книгами и игрушками.

А вот старшеклассникам подарили наряды к выпускному балу. Костюмы и платья юноши и девушки выбрали сами, а депутаты оплатили покупки. Обновки примерили тут же и даже сфотографировались в них вместе с народными избранниками.

— Хочется пожелать, чтобы у наших людей всегда хватало такого желания одарить других, пожелать счастья, добра в жизни этих людей. По-моему, это прекрасное качество для каждого человека, — сказала Вера Галушко, председатель городской думы Краснодара.

Такие благотворительные акции депутаты гордумы проводят дважды в год в преддверии больших праздников — Нового года и Пасхи.

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