Депутаты гордумы Краснодара приготовили подарки нуждающимся семьям

А вот старшеклассникам подарили наряды к выпускному балу. Костюмы и платья юноши и девушки выбрали сами, а депутаты оплатили покупки. Обновки примерили тут же и даже сфотографировались в них вместе с народными избранниками.

— Хочется пожелать, чтобы у наших людей всегда хватало такого желания одарить других, пожелать счастья, добра в жизни этих людей. По-моему, это прекрасное качество для каждого человека, — сказала Вера Галушко, председатель городской думы Краснодара.

Такие благотворительные акции депутаты гордумы проводят дважды в год в преддверии больших праздников — Нового года и Пасхи.