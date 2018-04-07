Смертельная схватка рыси с гремучей змеей попала на видео
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Жители штата Аризона сняли на видео схватку североамериканской рыси и гремучей змеи, которая произошла на проезжей части неподалеку от одного из частных домов. Видео было опубликовано на сайте Jukin Media.
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