Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Реакция Миллера на попадание в санкционный список
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Женщина пыталась продать сына за 20 тысяч долларов
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
Карл Лагерфельд бесплатно раздаст платья для выпускного
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
Юлия Скрипаль ответила на предложение РФ о помощи
Жириновский высказался об отставке Амана Тулеева
Япония хочет поставить Россию на колени - СМИ
Дружба России и Белоруссии на грани войны - СМИ
Фанаты Волочковой высмеяли ее фотографию в купальнике
На Западе заявили: Путин серьёзно ошибается - СМИ
Амаль Клуни сменила два стильных образа за один день
Ольга Бузова удивила поклонников «нарядом школьницы»
Россия ответит Западу неожиданными и рискованными мерами - СМИ
Нижнее белье Гагариной понравилось фанатам - СМИ
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Фоторепортажи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
19:08 (мск), источник: РИА Новости

Смертельная схватка рыси с гремучей змеей попала на видео

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Жители штата Аризона сняли на видео схватку североамериканской рыси и гремучей змеи, которая произошла на проезжей части неподалеку от одного из частных домов. Видео было опубликовано на сайте Jukin Media.

Борьба длилась около минуты — в итоге победила рысь, которая ушла с добычей в зубах.

«К счастью, мы находились в машине. Если бы мы шли пешком, я бы точно не стала подходить поближе, а просто убежала. Оказаться в такой момент между ними — последнее, чего бы я хотела», — сказала одна из очевидиц произошедшего.

Во время загрузки произошла ошибка.

Рысь невосприимчива к яду гремучей змеи, поэтому даже если змея укусила бы ее много раз, хищнику ничего не грозило.

В подмосковную фотоловушку попалась рысь
Во время загрузки произошла ошибка.
29 августа 2017© Ньюстюб
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Вот для чего на самом деле нужно было 'Дело Скрипаля'
Вдова Табакова прокомментировала назначение Машкова
США: Россия сама виновата в продолжающейся изоляции от Запада
В Германии грузовик въехал в толпу людей, есть погибшие
Норвежцы приняли сигнал тревоги за начало войны с Россией
Саакашвили нашел работу в Нидерландах
В ДТП в Канаде погибли юные хоккеисты
В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
Спорт
Впали в безумие: самая сумасшедшая неделя в истории UFC Турнир UFC 223, в главном поединке которого выступит россиянин Хабиб Нурмагомедов, стал одним из самых скандальных в истории промоушена еще до своего старта
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Нагиев, Яковлева, Вахрушев на съемках новых «Елок»: первые кадры Корреспондент «Кино Mail.Ru» побывал на съемках главного новогоднего киноаттракциона и расспросил участников процесса о том, что будет происходить на экране. Рассказывают Дмитрий Нагиев, Тимур Бекмамбетов и Даниил Вахрушев
Недвижимость
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Леди
Секс-символы эпохи мужского кино, смертельной скорости и первых подворотов Разговор о первом послевоенном десятилетии — эпохе беби-бума, благополучном времени, давшем миру главного бунтаря поколения.
Дети
Беременная Светлана Зейналова снялась с «особенной» дочкой Телеведущая подтвердила, что ждет второго ребенка. 
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь