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21:30 (мск), источник: Sputnik.md

Цуркан: в Молдове к инъекциям ботокса пристрастились даже мужчины

Число желающих вколоть ботокс каждый год удваивается, утверждает врач-косметолог Ольга Цуркан.

Источник: Sputnik.md

Ботокс, гиалуроновая и полимолочная кислоты — в последнее десятилетие на вооружение эстетической медицины поступило множество разработок, позволяющих бороться с последствиями возрастных изменений кожи.

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Правильное питание, спорт, отказ от вредных привычек, полноценный сон — борьбу с возрастом образованный человек ведет по всем фронтам. Не последнюю роль в этом сражении играет эстетическая медицина, которая в последние десятилетия запаслась массой новых «боеприпасов», способных дать отпор любым проявлениям старости.

По словам собеседницы радиостудии Sputnik Молдова Ольги Цуркан, бесспорным лидером среди многообразия косметологических процедур в последние годы стали инъекции ботокса.

«Ботокс — это единственная процедура, которая каждый год удваивается. Это единственная процедура, которая настолько популярна. Я говорю о мире в целом», — сказала специалист.

И Молдова, в этом смысле, гармонично входит в общемировой тренд. Идут в ногу со временем и молдавские мужчины. В республике немало представителей сильного пола, регулярно посещающих салоны красоты.

«Среди мужчин чаще к нам приходят бизнесмены. Политики, может, и делают инъекции, но в других местах. Из бизнесменов не обязательно это высшее звено, скорее, среднее звено, которое понимает, что им нужно хорошо выглядеть», — добавила она.

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