Цуркан: в Молдове к инъекциям ботокса пристрастились даже мужчины
Число желающих вколоть ботокс каждый год удваивается, утверждает
Число желающих вколоть ботокс каждый год удваивается, утверждает
Ботокс, гиалуроновая и полимолочная кислоты — в последнее десятилетие на вооружение эстетической медицины поступило множество разработок, позволяющих бороться с последствиями возрастных изменений кожи.
Правильное питание, спорт, отказ от вредных привычек, полноценный сон — борьбу с возрастом образованный человек ведет по всем фронтам. Не последнюю роль в этом сражении играет эстетическая медицина, которая в последние десятилетия запаслась массой новых «боеприпасов», способных дать отпор любым проявлениям старости.
По словам собеседницы радиостудии Sputnik Молдова Ольги Цуркан, бесспорным лидером среди многообразия косметологических процедур в последние годы стали инъекции ботокса.
«Ботокс — это единственная процедура, которая каждый год удваивается. Это единственная процедура, которая настолько популярна. Я говорю о мире в целом», — сказала специалист.
И Молдова, в этом смысле, гармонично входит в общемировой тренд. Идут в ногу со временем и молдавские мужчины. В республике немало представителей сильного пола, регулярно посещающих салоны красоты.
«Среди мужчин чаще к нам приходят бизнесмены. Политики, может, и делают инъекции, но в других местах. Из бизнесменов не обязательно это высшее звено, скорее, среднее звено, которое понимает, что им нужно хорошо выглядеть», — добавила она.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.