Цуркан: в Молдове к инъекциям ботокса пристрастились даже мужчины

Источник: Sputnik.md

Ботокс, гиалуроновая и полимолочная кислоты — в последнее десятилетие на вооружение эстетической медицины поступило множество разработок, позволяющих бороться с последствиями возрастных изменений кожи.

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Правильное питание, спорт, отказ от вредных привычек, полноценный сон — борьбу с возрастом образованный человек ведет по всем фронтам. Не последнюю роль в этом сражении играет эстетическая медицина, которая в последние десятилетия запаслась массой новых «боеприпасов», способных дать отпор любым проявлениям старости.

По словам собеседницы радиостудии Sputnik Молдова Ольги Цуркан, бесспорным лидером среди многообразия косметологических процедур в последние годы стали инъекции ботокса.

«Ботокс — это единственная процедура, которая каждый год удваивается. Это единственная процедура, которая настолько популярна. Я говорю о мире в целом», — сказала специалист.

И Молдова, в этом смысле, гармонично входит в общемировой тренд. Идут в ногу со временем и молдавские мужчины. В республике немало представителей сильного пола, регулярно посещающих салоны красоты.