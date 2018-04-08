Комары помогут ввести имплантаты в человеческий мозг
Обыкновенные проволочные имплантаты, введенные в мозг, достаточно тверды, чтобы повредить наш главный орган; но более мягкие материалы, которые сейчас тестируют ученые, наоборот гнутся и ввести их в желеобразную массу мозга не
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