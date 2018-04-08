Комары помогут ввести имплантаты в человеческий мозг

«До сих пор исследователи по большей части вставляли прочные металлические устройства в желеобразный материал мозга, и это может вызвать большие проблемы», — говорит Джеффри Кападона, профессор биомедицинской инженерии из Университета Кейс Вестерн Резерв в Кливленде. — «Но мы считаем, что нашли решение. И за него можем поблагодарить москитов».

Подобные мозговые микроэлектроды обладают достаточным потенциалом для лечения людей с нейрологическими дисфункциями, а также для нашего понимания устройства мозга.

Первым новую технику придумал Эндрю Шоффстолл, именно он является главным автором статьи, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Шоффстолл заинтересовался тем, как комары кусают людей и других млекопитающих.

Комары «микропилами режут кожу, раздвигают ранку и вводят туда хоботок c помощью направляющей. И я подумал: а почему бы не попробовать также с нейроимплантатами?», — говорит Шоффстолл.

Так ученые и сделали. Исследователи создали прототип такого направляющего инструмента для введения имплантата в мозг и напечатали на 3D-принтере устройство, небольшой пластиковый диск с отверстием.

Тем самым ученые позаимствовали от комара только один процесс — направляющую вдоль зонда — но обошлись без пил и расширения раны.