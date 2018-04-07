Прогноз погоды на 8 апреля

В Бричанах и Сороках термометры покажут +17, в Бельцах и Оргееве — на градус больше. В Тирасполе — 19 выше ноля, в Леове — 21, в Кагуле и Комрате — 22.

В столице этой ночью семь выше ноля, днем — 19 с плюсом. В ближайшие дни осадков тоже не ожидается. Температурный максимум составит +22.



В большинстве европейских столиц день будет ясным. Дожди возможны в Мадриде, Париже и Лондоне. Во французской столице +20, в британской — 13 градусов. В Берлине и Вене до 20-ти, в Риме — 23. В Праге солнечно и +16, в Будапеште и Варшаве — до 22, в Белграде еще на градус больше.