Прогноз погоды на 8 апреля
Завтра по всей стране будет облачно с прояснениями. Ветер слабый до умеренного.
Завтра по всей стране будет облачно с прояснениями. Ветер слабый до умеренного.
В Бричанах и Сороках термометры покажут +17, в Бельцах и Оргееве — на градус больше. В Тирасполе — 19 выше ноля, в Леове — 21, в Кагуле и Комрате — 22.
В столице этой ночью семь выше ноля, днем — 19 с плюсом. В ближайшие дни осадков тоже не ожидается. Температурный максимум составит +22.
В большинстве европейских столиц день будет ясным. Дожди возможны в Мадриде, Париже и Лондоне. Во французской столице +20, в британской — 13 градусов. В Берлине и Вене до 20-ти, в Риме — 23. В Праге солнечно и +16, в Будапеште и Варшаве — до 22, в Белграде еще на градус больше.
В Афинах столбики термометров остановятся на отметке +21, в Анкаре — 24 выше ноля. В Бухаресте переменная облачность и 20 градусов. В Киеве +15, в Москве — 10, без осадков.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.