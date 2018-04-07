В Сурхандарье открылся современный детский сад

Источник: Podrobno.uz

Инвесторы проекта по развитию месторождения «25 лет независимости» выступили с инициативой реконструкции детского сада, расположенного в Байсунском районе Сурхандарьинской области.

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В короткие сроки был проведен большой объем демонтажных и строительных работ: изготовлены и установлены новая трансформаторная подстанция, комбинированные котлы отопления, современные конструкции детских качелей, горок и спортивного инвентаря и другое. Обновленный детский сад сможет принять до100 детей густонаселенного и отдаленного кишлака Рабат, где проживает более тысячи семей.