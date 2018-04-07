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21:58 (мск), источник: Podrobno.uz

В Сурхандарье открылся современный детский сад

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. 7 апреля 2018 года состоялось открытие реконструированного дошкольного образовательного учреждения № 10 по имени «Орзу», расположенного в махалле «Бошработ» кишлака Рабат Байсунского района Сурхандарьинской области.

Источник: Podrobno.uz

Инвесторы проекта по развитию месторождения «25 лет независимости» выступили с инициативой реконструкции детского сада, расположенного в Байсунском районе Сурхандарьинской области.

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В короткие сроки был проведен большой объем демонтажных и строительных работ: изготовлены и установлены новая трансформаторная подстанция, комбинированные котлы отопления, современные конструкции детских качелей, горок и спортивного инвентаря и другое. Обновленный детский сад сможет принять до100 детей густонаселенного и отдаленного кишлака Рабат, где проживает более тысячи семей.

В церемонии открытия детского сада приняли участие руководители региона, представители компании Surhan Gas Chemical Operating Company, а также один из инвесторов проекта развития месторождения «25 лет независимости» российский бизнесмен Андрей Филатов.

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