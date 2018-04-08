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07:30 (мск), источник: Sputnik.md

Как разговляться без вреда для здоровья

КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. Православные христиане отмечают самый главный для себя праздник — Воскресение Господне, или Паху.

Источник: Sputnik.md

Соответственно, заканчивается и пост. После праздника Пасхи медики регистрируют всплеск желудочно-кишечных заболеваний. По словам специалистов, этому способствует не только обильное застолье, но и неправильный «выход» из поста.

Врачи советуют не увлекаться трапезой и помнить — резкий переход от постной к тяжелой пище чреват последствиями.

По словам специалистов, несмотря на богатый стол в пасхальное воскресение, от многих яств следует отказаться во избежание вреда.

Колбаса, жареное мясо, салаты с майонезом и любые блюда, богатые специями, в первый день после поста должны быть под запретом.

В противном случае высок риск приступа панктеатита. С яйцами тоже следует быть осторожным. Врачи рекомендуют съесть на Пасху одно яйцо и небольшой кусочек кулича. Если чувство голода не дает покоя, хорошо подойдет белая рыба, запеченная на гриле или в духовке — в таком случае она сохраняет тонкий вкус и полезные свойства.

Не слишком большую нагрузку на пищеварительную систему окажет и холодец. Умеренная порция этого блюда погасит аппетит. Стоит помнить: за время поста организм отвык от тяжелой пищи, и возвращаться в прежний режим питания нужно постепенно. Рекомендуется в течение недели сохранять тот же рацион, что и во время поста, с небольшим добавлением тяжелой белковой пищи. Врачи отмечают, что неправильный выход из поста в большинстве случаев провоцирует обострение старых заболеваний.

Что пить в пасхальные праздники?

Традиционным напитком на пасхальном столе является красное вино. По преданию оно отождествляется с кровью Христовой, которую Спаситель пролил во искупление грехов человеческих. Этим символом не стоит злоупотреблять.

Алкоголь провоцирует аппетит, вызывает обезвоживание и влияет на сердечно-сосудистую систему. Один бокал кагора или каберне, по мнению врачей, достаточный объем спиртного для тех, кто выдержал длительный пост.
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Крепкий кофе, соки и газированные напитки в сочетании с обильной едой тоже не всегда полезны. Предпочтение можно отдать несладкому компоту из сухофруктов или ягод.

Советы для тех, кто не держал пост

Чувство меры — универсальная панацея от срыва поджелудочной железы в любой праздник.

На Пасху стоит учитывать одну особенность: застолье, как правило, начинается с утра, либо в первой половине дня. Поэтому существует большая вероятность, что пасхальное воскресение превратится в один большой прием пищи. Праздничное меню стоит продумать с учетом этой особенности. Так, майонез можно заменить соусом на основе йогурта, тяжелую свинину — полезным мясом индейки. И даже его лучше не жарить, а запечь в духовке, тем самым сократив количество канцерогенов.

Начать трапезу следует с овощей: когда дойдет время до копченостей и жирной пищи — желудок уже будет частично заполнен.

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