Как разговляться без вреда для здоровья
КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. Православные христиане отмечают самый главный для себя праздник — Воскресение Господне, или Паху.
КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. Православные христиане отмечают самый главный для себя праздник — Воскресение Господне, или Паху.
Соответственно, заканчивается и пост. После праздника Пасхи медики регистрируют всплеск
Врачи советуют не увлекаться трапезой и помнить — резкий переход от постной к тяжелой пище чреват последствиями.
По словам специалистов, несмотря на богатый стол в пасхальное воскресение, от многих яств следует отказаться во избежание вреда.
В противном случае высок риск приступа панктеатита. С яйцами тоже следует быть осторожным. Врачи рекомендуют съесть на Пасху одно яйцо и небольшой кусочек кулича. Если чувство голода не дает покоя, хорошо подойдет белая рыба, запеченная на гриле или в духовке — в таком случае она сохраняет тонкий вкус и полезные свойства.
Не слишком большую нагрузку на пищеварительную систему окажет и холодец. Умеренная порция этого блюда погасит аппетит. Стоит помнить: за время поста организм отвык от тяжелой пищи, и возвращаться в прежний режим питания нужно постепенно. Рекомендуется в течение недели сохранять тот же рацион, что и во время поста, с небольшим добавлением тяжелой белковой пищи. Врачи отмечают, что неправильный выход из поста в большинстве случаев провоцирует обострение старых заболеваний.
Что пить в пасхальные праздники?
Традиционным напитком на пасхальном столе является красное вино. По преданию оно отождествляется с кровью Христовой, которую Спаситель пролил во искупление грехов человеческих. Этим символом не стоит злоупотреблять.
Крепкий кофе, соки и газированные напитки в сочетании с обильной едой тоже не всегда полезны. Предпочтение можно отдать несладкому компоту из сухофруктов или ягод.
Советы для тех, кто не держал пост
Чувство меры — универсальная панацея от срыва поджелудочной железы в любой праздник.
На Пасху стоит учитывать одну особенность: застолье, как правило, начинается с утра, либо в первой половине дня. Поэтому существует большая вероятность, что пасхальное воскресение превратится в один большой прием пищи. Праздничное меню стоит продумать с учетом этой особенности. Так, майонез можно заменить соусом на основе йогурта, тяжелую свинину — полезным мясом индейки. И даже его лучше не жарить, а запечь в духовке, тем самым сократив количество канцерогенов.
Начать трапезу следует с овощей: когда дойдет время до копченостей и жирной пищи — желудок уже будет частично заполнен.
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