Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Орбакайте, Лядова, Михалковы на вручении премии «Белый квадрат»
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Чему современные мультфильмы могут научить детей
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
Григорий Лепс: «У меня на кладбище знакомых больше, чем живых»
Названа самая красивая купюра из выпущенных в 2017 годуЭксперты оценивали внешний вид и надежность защиты банкнот
Уезжающие дипломаты США рассказали про свои впечатления о России
Нетребко с семьей выставили из театра в Лондоне
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото)
Козловский: в России сплошная ненависть и хамство
«Уголковые» Т-72М1 отличились в сражении в Сирии
Амаль Клуни сменила два стильных образа за один день
Ольга Бузова удивила поклонников «нарядом школьницы»
Россия ответит Западу неожиданными и рискованными мерами - СМИ
Нижнее белье Гагариной понравилось фанатам - СМИ
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
10Самые живописные мосты мира
7 апреля, источник: РИА Новости

Благодатный огонь доставили из Иерусалима в Москву

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Благодатный огонь из Иерусалима доставлен в Москву — в международном аэропорту Внуково-1 приземлился самолет с делегацией Фонда Андрея Первозванного (ФАП), получившей святыню в иерусалимском храме Гроба Господня.

Источник: РИА Новости

В Россию огонь привезен спецрейсом в особых лампадах, сконструированных по принципу тех, которые использовались для транспортировки Олимпийского огня.

Читайте также
В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

Примерно через полчаса председатель попечительского совета ФАП Владимир Якунин и викарий патриарха Московского и всея Руси епископ Красногорский Иринарх передадут Благодатный огонь патриарху Кириллу в храме Христа Спасителя, где начнется праздничное пасхальное богослужение.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр. Огонь загорается ежегодно в храме Гроба Господня в Иерусалиме в канун Пасхи по молитвам патриарха Иерусалимского, других представителей православного духовенства и десятков тысяч паломников, собирающихся в храме, на улицах и площадях.

Делегацию Фонда Андрея Первозванного во Внуково-1 встретили сотни верующих, которые смогут получить частицы Благодатного огня, чтобы принести святыню в свои дома и храмы.
По установившейся традиции Благодатный огонь отправится в тысячи храмов России, ближнего и дальнего зарубежья. В течение Светлой седмицы (первой недели после Пасхи) Благодатный огонь можно будет получить в офисе Фонда Андрея Первозванного в Москве по адресу: улица Покровка, дом 42, строение 5 (с 9.00 до 18.00). Желающим необходимо иметь свои лампады.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Германии грузовик въехал в толпу. Десятки пострадавших
Вот для чего на самом деле нужно было 'Дело Скрипаля'
МО РФ опубликовало доказательства разрушения Ракки коалицией
Грузовик въехал в группу людей в Мюнстере, три человека погибли
К чему приведет конфликт вокруг судна «Норд»
Виктория Скрипаль попросила Терезу Мэй о помощи с визой
Модные бренды уличили в дискриминации женщин
Саакашвили нашел работу в Нидерландах
Смертельная схватка рыси с гремучей змеей попала на видео
Спорт
Шатов забил «Зениту» уникальный гол. Фанаты уже посылают Манчини «Зенит» уже по-настоящему злит даже самых преданных
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Нагиев, Яковлева, Вахрушев на съемках новых «Елок»: первые кадры Корреспондент «Кино Mail.Ru» побывал на съемках главного новогоднего киноаттракциона и расспросил участников процесса о том, что будет происходить на экране. Рассказывают Дмитрий Нагиев, Тимур Бекмамбетов и Даниил Вахрушев
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Секс-символы эпохи мужского кино, смертельной скорости и первых подворотов Разговор о первом послевоенном десятилетии — эпохе беби-бума, благополучном времени, давшем миру главного бунтаря поколения.
Дети
Беременная Светлана Зейналова снялась с «особенной» дочкой Телеведущая подтвердила, что ждет второго ребенка. 
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь