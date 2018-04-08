Рустам Минниханов в Бахрейне встретился со Стивеном Сигалом

«С гражданином Российской Федерации Стивеном Сигалом», — подписал фото в своем Instagram лидер Татарстана. И это действительно так: соответствующий указ был подписан Президентом России третьего ноября 2016 года, а сам паспорт из рук Владимира Путина актер получил 25 числа того же месяца.

Рустама Минниханова и Стивена Сигала можно назвать старыми знакомыми. Осенью 2016 года они встречались в Кыргызстане на Всемирных играх кочевников. А в декабре того же года, актер приезжал в Казань. Тогда, в ответ на вопрос одного из своих подписчиков в соцсетях, Президент Татарстана ответил, что Сигал собирается переехать в столицу республики.