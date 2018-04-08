Рустам Минниханов в Бахрейне встретился со Стивеном Сигалом
(Казань, 7 апреля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Президент Татарстана Рустам Минниханов, находясь с рабочей поездкой в Королевстве Бахрейн, встретился с известным американским актером Стивеном Сигалом.
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