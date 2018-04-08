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08:28 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов в Бахрейне встретился со Стивеном Сигалом

(Казань, 7 апреля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Президент Татарстана Рустам Минниханов, находясь с рабочей поездкой в Королевстве Бахрейн, встретился с известным американским актером Стивеном Сигалом.

«С гражданином Российской Федерации Стивеном Сигалом», — подписал фото в своем Instagram лидер Татарстана. И это действительно так: соответствующий указ был подписан Президентом России третьего ноября 2016 года, а сам паспорт из рук Владимира Путина актер получил 25 числа того же месяца.

Рустама Минниханова и Стивена Сигала можно назвать старыми знакомыми. Осенью 2016 года они встречались в Кыргызстане на Всемирных играх кочевников. А в декабре того же года, актер приезжал в Казань. Тогда, в ответ на вопрос одного из своих подписчиков в соцсетях, Президент Татарстана ответил, что Сигал собирается переехать в столицу республики.

Рустам Минниханов и Стивен Сигал вместе поужинали и дружески побеседовали. К слову, совсем скоро у звезды Голливуда день рождения. Сигал родился 10 апреля 1952 года.

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