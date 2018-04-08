В Кишинев доставили Благодатный огонь: горожане массово везли его домой

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​Из аэропорта, сопровождаемый двумя спецмашинами и десятками патрульных полицейских на мотоциклах, огонь доставили в Кафедральный собор Кишинева.

На протяжении многих сотен лет люди стараются понять — откуда берется Благодатный огонь. Верующие уверены, что это настоящее чудо — Божий дар людям.

​По многим свидетельствам, как древним, так и современным, появления Благодатного света могут наблюдаться в Храме Гроба Господня в течение всего года, но наиболее известным и впечатляющим является чудесное схождение Благодатного огня в Великую субботу, накануне Светлого Воскресения Христова.