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07:23 (мск), источник: Sputnik.md

В Кишинев доставили Благодатный огонь: горожане массово везли его домой

КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. Благодатный огонь привезли в Кишинев из Иерусалима, там патриарх Иерусалимский Феофил III передал его собравшимся в храме, в том числе делегации Митрополии Молдовы, которую возглавил Митрополит Владимир.

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​Из аэропорта, сопровождаемый двумя спецмашинами и десятками патрульных полицейских на мотоциклах, огонь доставили в Кафедральный собор Кишинева.

На протяжении многих сотен лет люди стараются понять — откуда берется Благодатный огонь. Верующие уверены, что это настоящее чудо — Божий дар людям.

​По многим свидетельствам, как древним, так и современным, появления Благодатного света могут наблюдаться в Храме Гроба Господня в течение всего года, но наиболее известным и впечатляющим является чудесное схождение Благодатного огня в Великую субботу, накануне Светлого Воскресения Христова.

На протяжении практически всего времени существования христианства это чудесное явление ежегодно наблюдается как православными христианами, так и представителями других христианских вероисповеданий (католиками, армянами, коптами и другими), а также представителями иных нехристианских религий.

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