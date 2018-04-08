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00:41 (мск), источник: ТАСС

Православный мир встречает Пасху — праздник Воскресения Христова

По традиции к праздничному крестному ходу был доставлен Благодатный огонь из Иерусалима.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Православные христиане более чем в 60 странах празднуют в воскресенье день Воскресения Христова. Пасху по Юлианскому календарю отмечают Русская, Сербская, Грузинская, Константинопольская, Элладская, Болгарская, Иерусалимская и другие поместные православные церкви, а в некоторых странах, например в Греции, этот день объявлен государственным праздником.

Праздник праздников

Подобно тому, как жены-мироносицы шли к гробнице Христа и, найдя ее пустой, услышали весть о Его воскресении, верующие совершают крестные ходы вокруг храмов. Около полуночи звучит возглас «Христос Воскресе!» и начинается самое радостное и торжественное богослужение года. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня ночью возглавил его в московском храме Христа Спасителя.

Победа Христа над смертью — это не только духовная, но и физическая реальность. Господь Иисус действительно воскрес телом ради спасения всех людей. С Его воскресением смерть потеряла свой необратимый характер и для уверовавших во Христа стала рождением в вечную жизнь, дверью, открывающей путь к небу, к Царству Божию.
Патриарх Кирилл

По традиции к праздничному крестному ходу из Иерусалима был доставлен Благодатный огонь. Он него зажжены светильники, которые повезут в десятки городов — от Рима до Севастополя. Всего Пасху отмечают более чем в 35 тысячах храмов Русской православной церкви, которые расположены в 68 странах.

Традиции торжества

Пасху празднуют в течение 40 дней, но самая торжественная — первая неделя, Светлая седмица. В течение нее ежедневно совершаются богослужения, которые точно повторяют службу пасхальной ночи с крестным ходом, а царские врата — двери алтарей всех храмов распахнуты как символ открытых райских врат.

А вот посещать кладбища, вопреки сложившейся в советское время традиции, на Пасху не принято. Это можно будет сделать на Радоницу 21 апреля.

Неотъемлемая составляющая праздника — добрые дела, к которым призван каждый христианин. Православная служба «Милосердие» в пасхальную неделю посетит более 15 тысяч своих подопечных в больницах и детских домах, чтобы поздравить их и вручить подарки. Присоединиться к этой акции может любой желающий.

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Патриарх Кирилл 8 апреля посетит осужденных, в том числе пожизненно, в самом крупном следственном изоляторе Москвы, известном как Бутырская тюрьма. С начала 90-х годов там сформировался один из главных центров церковного тюремного служения. Священники духовно поддерживают заключенных и их родственников.

В тот же день предстоятель по видеомосту поздравит с праздником военнослужащих на сирийской базе Хмеймим. Перед праздником российским воинам были доставлены несколько тысяч куличей, собранных в рамках совместной акции Московской патриархией, управлением по работе с верующими военнослужащими Главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил и всероссийской организацией ветеранов «Боевое братство».

Пасха в Москве

Беспрецедентным будет празднование Пасхи в этом году в Москве. Торжества на Светлой седмице пройдут в парках столицы и пешеходных зонах в центре — в рамках фестиваля «Пасхальный дар» там организованы ярмарки, народные гулянья, спектакли и игры для всей семьи.

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Крупнейшие московские храмы в пасхальные дни открывают свои двери для фестиваля «Светлое Воскресение». В нем примут участие с 8 по 22 апреля 13 церквей, среди которых Богоявленский собор в Елохове, Новоспасский монастырь, храм Иоанна Богослова на Новой площади, храм Святителя Николая на Трех Горах и многие другие. Там пройдут концерты, экскурсии, мастер-классы колокольного звона, соревнования по росписи двухметровых пасхальных яиц.

Откроет фестиваль в день Воскресения Христова митрополит Волоколамский Иларион в храме мучеников Михаила и Феодора Черниговских. Там прозвучат произведения, посвященные Пасхе, в исполнении артистов Большого театра и церковных хоров. Кроме того, выступят казачьи коллективы и оркестр рожечников, откроется книжная ярмарка.

Главным событием культурной жизни в пасхальные дни станет грандиозный «Пасхальный фестиваль» Валерия Гергиева, который пройдет с 8 апреля по 9 мая. В этом году он охватит 145 городов России и пять стран. В день Воскресения Христова Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Гергиева дважды выступит в столице: днем — в Концертном зале имени П. И. Чайковского, а вечером — в Большом зале Московской государственной консерватории с разнообразной программой оперной музыки.

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