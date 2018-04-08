ФОТОРЕПОРТАЖ: Митрополит Павел провел пасхальное богослужение
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В ночь с 7 апреля на 8 апреля в Свято-Духовом кафедральном соборе города Минска прошли пасхальные богослужения, которые возглавил митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси.
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