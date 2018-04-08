Российская армия в 2018 году получит три полковых комплекта С-400

Источник: РИА "Новости"

«В 2017 году четыре зенитных ракетных полка перевооружены на ЗРС С-400 “Триумф”. Еще три ЗРС С-400 поступят на вооружение Воздушно-космических сил в 2018 году», — сказали в Минобороны в связи с отмечаемым 8 апреля Днем противовоздушной обороны (ПВО).

Задачи противовоздушной обороны Москвы и центрального промышленного района выполняет Первая армия ПВО-ПРО (противовоздушной — противоракетной обороны) Воздушно-космических сил РФ.

«В настоящее время в составе объединения уже пять зенитных ракетных полков, укомплектованных новейшей ЗРС С-400 “Триумф”, обеспечивают противовоздушную оборону охраняемого района. Прикрытие зенитных ракетных комплексов С-400 “Триумф” в ходе несения боевого дежурства обеспечивают современные зенитные ракетно-пушечные комплексы малого радиуса действия “Панцирь-С”», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

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Как сообщал «Интерфакс», АО «Концерн ВКО “Алмаз-Антей” ведет для военных разработку системы ПВО нового поколения — С-500 “Прометей”».

Вооруженные силы России получат ее через несколько лет, сообщил «Интерфаксу» в прошлом октябре командующий войсками ПВО-ПРО, замглавкома ВКС генерал-лейтенант Виктор Гуменный. «С-500 начнем получать ближе к 2020 году», — сказал он.

С-500 — новое поколение систем ПВО «земля-воздух» — универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны.