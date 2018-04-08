«СКА-Хабаровск» не заслуживал поражения, но снова проиграл

Домашний поединок футболистов хабаровского СКА против пермского «Амкара» стал «боевым крещением» для нового наставника армейцев Сергея Передни. Армейцы неплохо провели матч, но всё же проиграли — 0:2. Примечательно, что оба гола в наших воротах побывали в добавленное время: в концовках первого и второго таймов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Сергей Передня немного видоизменил стартовый состав команды. На своей привычной позиции впервые в этом году появился игрок сборной Грузии Георгий Наваловский, которого прежний рулевой клуба Ринат Билялетдинов словно не замечал. Компанию ему в обороне составил дебютировавший в составе армейцев нигерийский легионер Аделейе Айоделе, с первых минут вступил в игру форвард Томаш Секульски.



Хозяева начали встречу довольно активно и вообще по ходу матча демонстрировали игру, за которую было не стыдно. Вот только в забитые мячи всё это вновь не вылилось. С учётом кубкового матча с «Шинником» армейцы в весенней части сезона не могут забить на протяжении 570 минут.



Гости открыли счёт перед самым свистком на перерыв. Неразберихой в штрафной площадке хабаровчан воспользовался Рязанцев, сумевший протолкнуть мяч мимо отчаянно пытавшегося помешать ему Александра Криворучко.



На 65-й минуте армейцы остались в меньшинстве: за опасную игру против футболиста «Амкара» с поля был удалён Дмитрий Кабутов.

