Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нагиев, Яковлева, Вахрушев на съемках новых «Елок»: первые кадры
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Кто такие родители-тигры и как они воспитывают детей
Самое страшное здание в Москве снесут до конца года
Григорий Лепс: «У меня на кладбище знакомых больше, чем живых»
Названа самая красивая купюра из выпущенных в 2017 годуЭксперты оценивали внешний вид и надежность защиты банкнот
СМИ: Китайский генерал сделал уникальное заявление о США
СМИ США обвинили Британию в «шельмовании» России
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото)
Козловский: в России сплошная ненависть и хамство
«Уголковые» Т-72М1 отличились в сражении в Сирии
Григорий Лепс: «У меня на кладбище знакомых больше, чем живых»
Карл Лагерфельд бесплатно раздаст платья для выпускного
Россия ответит Западу неожиданными и рискованными мерами - СМИ
Нижнее белье Гагариной понравилось фанатам - СМИ
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Налоги на гаражи и бани начислят автоматически
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
09:49 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

«СКА-Хабаровск» не заслуживал поражения, но снова проиграл

При новом тренере игра преобразилась, но забитых голов так и нет.

Домашний поединок футболистов хабаровского СКА против пермского «Амкара» стал «боевым крещением» для нового наставника армейцев Сергея Передни. Армейцы неплохо провели матч, но всё же проиграли — 0:2. Примечательно, что оба гола в наших воротах побывали в добавленное время: в концовках первого и второго таймов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Сергей Передня немного видоизменил стартовый состав команды. На своей привычной позиции впервые в этом году появился игрок сборной Грузии Георгий Наваловский, которого прежний рулевой клуба Ринат Билялетдинов словно не замечал. Компанию ему в обороне составил дебютировавший в составе армейцев нигерийский легионер Аделейе Айоделе, с первых минут вступил в игру форвард Томаш Секульски.

Хозяева начали встречу довольно активно и вообще по ходу матча демонстрировали игру, за которую было не стыдно. Вот только в забитые мячи всё это вновь не вылилось. С учётом кубкового матча с «Шинником» армейцы в весенней части сезона не могут забить на протяжении 570 минут.

Гости открыли счёт перед самым свистком на перерыв. Неразберихой в штрафной площадке хабаровчан воспользовался Рязанцев, сумевший протолкнуть мяч мимо отчаянно пытавшегося помешать ему Александра Криворучко.

На 65-й минуте армейцы остались в меньшинстве: за опасную игру против футболиста «Амкара» с поля был удалён Дмитрий Кабутов.

Однако и вдесятером хозяева продолжали играть первым номером. Самый реальный шанс отличиться упустил вышедший на замену Максим Казанков: мяч после его удара угодил в штангу.


 Уже в компенсированное время «Амкар» забил второй мяч, который окончательно снял все вопросы.

 — Первый тайм мы сегодня начали неплохо. Команда пыталась выполнить план на игру, но возникшая в конце первого тайма неразбериха перевернула ход матча, — считает Сергей Передня. — Плюс — сильно повлияло удаление в начале второго тайма. Тем не менее, ребята всё равно молодцы, старались и сражались до последнего. И если бы при счете 1:0 Казанков забил, думаю, это было бы справедливо. В итоге мы проиграли, хотя и не должны были. Ближайший матч армейцы проведут в Ростове-на-Дону. Новое же свидание со своим зрителем назначено на 22 апреля: в этот день в Хабаровск нагрянет столичное «Динамо».

«СКА-ХАБАРОВСК» — «АМКАР» (Пермь) — 0:2 (0:1)
Голы: Рязанцев, 45+ (0:1), Костюков, 90+ (0:2)
«СКА-Хабаровск»: Криворучко, Наваловский, Аделейле, Димидко, Эдиев, Черевко (Казанков, 81), Карасев (Федотов, 81), Кабутов, Никифоров (Маркович, 70), Канунников, Секульски
«Амкар»: Нигматуллин, Занев (Мельников, 66), Гол (Саид, 64), Конде, Огуде, Сиваков, Гащенков, Идову, Комолов, Оланаре, Рязанцев (Костюков, 69)
Предупреждения: нет — Конде, 90+
Удаления: Кабутов, 56 — нет
Судья Безбородов (Санкт-Петербург)
7 апреля, Хабаровск. Стадион имени Ленина. 4897 зрителей.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 «СКА-Хабаровск» не заслуживал поражения, но снова проиграл
Губернатор Шпорт поздравил жителей края с Пасхой
США обеспокоены сообщениями о применении химоружия в Сирии
Всю мощь ПВО России показали в одном видео
К чему приведет конфликт вокруг судна «Норд»
Нурмагомедов победил Яквинту в матче за титул чемпиона UFC
Экипаж судна «Норд» не пустили в РФ из-за проблем с документами
Times: Скрипалям предложат жить в США под новыми именами
В результате ДТП в Канаде погибли 14 молодых хоккеистов
Спорт
Нурмагомедов обозначил следующую цель Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, ставший чемпионом UFC в легком весе, заявил, что хочет подраться с канадцем Жоржем Сен-Пьером
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Нагиев, Яковлева, Вахрушев на съемках новых «Елок»: первые кадры Корреспондент «Кино Mail.Ru» побывал на съемках главного новогоднего киноаттракциона и расспросил участников процесса о том, что будет происходить на экране. Рассказывают Дмитрий Нагиев, Тимур Бекмамбетов и Даниил Вахрушев
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Калининграде мост «украсили» пластиковыми цветочными горшками
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Секс-символы эпохи мужского кино, смертельной скорости и первых подворотов Разговор о первом послевоенном десятилетии — эпохе беби-бума, благополучном времени, давшем миру главного бунтаря поколения.
Дети
Беременная Светлана Зейналова снялась с «особенной» дочкой Телеведущая подтвердила, что ждет второго ребенка. 
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь