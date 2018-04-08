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08:36 (мск), источник: Om1.ru

Бурков вместе с омичами прошел крестным ходом на Пасху: фоторепортаж

Минувшей ночью в Успенском соборе прошло праздничное богослужение, посвященное православной Пасхе.

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В ночь на 8 апреля в Омске начали отмечать один из главных православных праздников — Светлое Христово Воскресение. По традиции всенощное бдение в Успенском кафедральном соборе возглавил митрополит Омский и Таврический Владимир. С вечера в храме стали собираться сотни верующих.

Вместе с простыми прихожанами ночную службу отстояли омские ВИПы. В первых рядах находились врио губернатора Александр Бурков, его заместители Валерий Бойко, Владимир Компанейщиков, Татьяна Вижевитова и Дмитрий Ушаков, а также министр культуры региона Юрий Трофимов.

Также на литургии отметились советник Буркова Никита Фролов и спикер Горсовета Владимир Корбут. Мэр Оксана Фадина в храме не появилась.

Сначала отслужили полунощницу, во время которой заготавливают свечи и лампады для крестного хода. В полночь верующие вышли на крестный ход. Согласно православной традиции священнослужители вместе с прихожанами делают круг вокруг собора с иконами, хоругвями и торжественными песнопениями.

Источник: Om1.ru

Врио губернатора тоже присоединился к шествию. Он с коллегами шел в первом ряду за митрополитом Владимиром.

Толпы верующих едва сдерживало оцепление охраны.

Источник: Om1.ru

В ожидании выхода хоругвеносцев некоторые успевали делать селфи.

Источник: Om1.ru

После шествия все вернулись в храм. Началась пасхальная заутреня.

Отметим, праздничные богослужения прошли минувшей ночью во всех православных храмах города. Сегодня днем в Омск прибудет Благодатный огонь. Его будут раздавать в Успенском соборе во время Великой вечерни.

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