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08:37 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцы поделились видеороликами с самыми плохими дорогами

Как раз здесь власть и общественность едины — в желании решать проблемы. Новосибирские водители выиграли неформальный чемпионат гражданской ответственности, а дорожники им помогли.

Источник: Вести - Новосибирск

Общероссийский народный фронт объявил федеральный конкурс видеороликов о самых плохих дорогах. И первые материалы — из Новосибирска. Сомнительный, конечно, повод для гордости, но, возможно, такая ретивость автолюбителей пойдет дорогам на пользу.

Знак «Ограничение скорости — 40 км/ч» на перекрестке улиц Широкой и Невельского повешен, словно в издевательство: никто из водителей в здравом уме больше пяти километров в час не поедет. В часы пик автоколонна здесь и вовсе уступала по скорости даже пешеходам.

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Фотогеничные ямы за несколько часов набрали сотни просмотров в социальных сетях, но главное — ролик с их участием попал в проект ОНФ «Дорогам — зеленый цвет», где участникам предложили снять самые проблемные участки дорог в их городах по принципу «Чем хуже — тем лучше… для конкурса».

Александр Стефанов, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ» / «Карта убитых дорог»: «Критерии — безусловно, это значимость того участка, той проблемы, которая “подсвечивается”. Ну, и, наверное, художественные критерии будут играть не последнюю роль».

Художественно описывают весеннее состояние дорог Новосибирска большинство водителей, с ходу называя самые вдохновляющие на творчество участки.

Владимир Кулекин, водитель: «Я сегодня здесь проезжал с утра — пробка, ямы! Люди стараются объезжать, чуть ли не аварийные ситуации. Я хочу это выложить на интерактивном сайте ОНФ — считаю, что все мы должны бороться за наши дороги».

26 пробитых колес на одной дороге за два дня насчитала пользовательница одной из социальных сетей. Ямы заделали до начала конкурса, но сегодня популярность набирает новое видео, снятое на это раз в Бердске. Автор ролика вполне может претендовать на первое место в конкурсе.

Впрочем, к удивлению организаторов, дорожные службы оказались очень внимательными зрителями. Первый видеоролик с перекрестка в Новосибирске уже через два дня потерял актуальность. Правда, после обследования заделанных ям специалисты ОНФ решили продолжить наблюдение.

Александр Стефанов, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ» / «Карта убитых дорог»: «Тут использован асфальто-бетонный гранулят, а нормальный ремонт делается всё-таки асфальто-бетоном. Но маневрирования такого у автомобилей уже нет, они едут по своей полосе и таких проблем уже не испытывают. Но это — временная мера».

Конкурс видеороликов о самых плохих дорогах продлится до конца мая, победителю собираются подарить видеокамеру. Будут и другие призы, но главным, по замыслу организаторов, всё же должен стать качественный ремонт. Для этого все проблемные участки фиксируют на интерактивной «Карте убитых дорог России» и следят за ходом ремонта. Недоделки — красным, а зеленым — выполненные работы: цвет надежды.

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