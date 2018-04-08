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08:39 (мск), источник: СуперОмск

Возле омского «Каскада» появилось огромное пасхальное яйцо

В канун Светлого праздника Пасхи в Омске установили необычный подарок для горожан. Возле ТВЦ «Каскад» на проспекте Маркса рядом со знаменитой каретой установили один из символом праздника — пасхальное яйцо высотой в 6 метров, выполненное в стиле знаменитых яиц ювелирного дома Фабереже.

Арт-объект смонтировали за один день и сразу же после установки омичи принялись его фотографировать.

«Поздравляем всех со Светлым праздником Пасхи и сообщаем, что в Омске к этому замечательному дню появился новый арт-объект — 6-метровое пасхальное яйцо. Оно установлено накануне праздника на площадке у торгового центра “Каскад”. Благодаря подсветке, омичи могут любоваться этим необычным объектом издалека», — сообщила пресс-секретарь депутата Законодательного собрания Омской области Валерия Кокорина Инна Сальникова.

Снимки пасхального яйца уже появились в соцсетях. Отметим, депутат Кокорин обычно дарит омичам новогодние елки перед торговыми центрами, а на Рождество перед ТК «Континент» появляется огромный светящийся крест.

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