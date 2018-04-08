Возле омского «Каскада» появилось огромное пасхальное яйцо

Арт-объект смонтировали за один день и сразу же после установки омичи принялись его фотографировать.

«Поздравляем всех со Светлым праздником Пасхи и сообщаем, что в Омске к этому замечательному дню появился новый арт-объект — 6-метровое пасхальное яйцо. Оно установлено накануне праздника на площадке у торгового центра “Каскад”. Благодаря подсветке, омичи могут любоваться этим необычным объектом издалека», — сообщила пресс-секретарь депутата Законодательного собрания Омской области Валерия Кокорина Инна Сальникова.