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09:44 (мск), источник: РИА Новости

Американский генконсул во Владивостоке выдержал весь Великий пост

Генконсул США во Владивостоке Майкл Кийс выдержал выдержал весь Великий пост и заявил, что восхищается жителями России, которые делают это каждый год, сообщается на официальной странице генконсульства в Facebook. «Это был очень непростой опыт, и я не могу не восхищаться россиянами, которые выдерживают пост каждый год.

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 8 апр — РИА Новости. Генконсул США во Владивостоке Майкл Кийс выдержал выдержал весь Великий пост и заявил, что восхищается жителями России, которые делают это каждый год, сообщается на официальной странице генконсульства в Facebook.

«Это был очень непростой опыт, и я не могу не восхищаться россиянами, которые выдерживают пост каждый год. Однако, это и очень полезный опыт. Отказ от многих вещей, которые ты так любишь, помогает по-новому понять и оценить, как много прекрасного даётся тебе в обычные дни. Пост также дал мне время поразмышлять о своей жизни, о том, чего я хочу добиться здесь как дипломат», — отметил Кийс, слова которого приводятся в сообщении генконсульства.

Он поблагодарил русских друзей, которые вдохновляли и поддерживали его во время поста, и назвал пост уникальным опытом.

Великий пост, предшествующий празднику Светлого Христова Воскресения — Пасхе — в 2018 году начался 19 февраля. В этот день особо верующие вообще обходились без пищи. В течение поста нельзя есть все продукты животного происхождения: мясо, яйца, сыр, творог сливочное масло и так далее.

Пост заканчивается Пасхой, когда православные едят куличи, яйца, которые освящали в храмах и церквях накануне в Великую субботу.

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 Американский генконсул во Владивостоке выдержал весь Великий пост
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