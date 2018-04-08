Православные южноуральцы встретили Христово Воскресение

В ночь с 7 на 8 апреля православные христиане встретили Светлое Христово Воскресение — пасхальные богослужения состоялись во всех храмах Южного Урала, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Челябинской епархии.

Глава Челябинской митрополии владыка Никодим совершил ночную праздничную литургию в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Крестный ход начался в полночь. Обойдя храм, верующие остановились возле главного входа в собор.

Источник: dostup1.ru

После крестного хода в храме начинается богослужение. За пасхальной утреней следуют часы и литургия. Во время богослужения звучит первая глава Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». В память о том, что апостолы проповедовали Евангелие по всему миру, этот отрывок читают на русском, греческом, латинском, английском, украинском и церковнославянском языках.

Святая Пасха — самый главный праздник года для православных христиан. С Воскресением Христовым смерть потеряла свой необратимый характер. Для уверовавших во Христа она стала дверью, открывающей путь к Царству Божию. Об этом говорится в Пасхальном послании Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которое огласил по запричастном стихе клирик собора иерей Димитрий Киряков.