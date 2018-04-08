Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ США обвинили Британию и весь Запад в «шельмовании» России
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Старший сын Джанабаевой и Меладзе растет копией отца
Только после смерти стало ясно, кем был Мавроди на самом деле
Амаль Клуни сменила два стильных образа за один день
Названа самая красивая купюра из выпущенных в 2017 годуЭксперты оценивали внешний вид и надежность защиты банкнот
Юлия Скрипаль ответила на предложение РФ о помощи
Жириновский высказался об отставке Амана Тулеева
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом»
СМИ: Европа завалила Украину несъедобными продуктами
На Западе заявили: Путин серьёзно ошибается - СМИ
Амаль Клуни сменила два стильных образа за один день
Ольга Бузова удивила поклонников «нарядом школьницы»
Россия ответит Западу неожиданными и рискованными мерами - СМИ
Нижнее белье Гагариной понравилось фанатам - СМИ
Семья отсудила $1,6 млн за клопов в съемной квартире
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
08:43 (мск), источник: dostup1.ru

Православные южноуральцы встретили Христово Воскресение

Глава Челябинской митрополии владыка Никодим совершил ночную праздничную литургию в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.

В ночь с 7 на 8 апреля православные христиане встретили Светлое Христово Воскресение — пасхальные богослужения состоялись во всех храмах Южного Урала, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Челябинской епархии.

Глава Челябинской митрополии владыка Никодим совершил ночную праздничную литургию в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Крестный ход начался в полночь. Обойдя храм, верующие остановились возле главного входа в собор.

Источник: dostup1.ru

После крестного хода в храме начинается богослужение. За пасхальной утреней следуют часы и литургия. Во время богослужения звучит первая глава Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». В память о том, что апостолы проповедовали Евангелие по всему миру, этот отрывок читают на русском, греческом, латинском, английском, украинском и церковнославянском языках.

Святая Пасха — самый главный праздник года для православных христиан. С Воскресением Христовым смерть потеряла свой необратимый характер. Для уверовавших во Христа она стала дверью, открывающей путь к Царству Божию. Об этом говорится в Пасхальном послании Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которое огласил по запричастном стихе клирик собора иерей Димитрий Киряков.

Как можно дольше хранить в своих сердцах радость и мир Пасхи Христовой призвал прихожан митрополит Челябинский и Миасский Никодим. Архипастырь пожелал, чтобы добрая ревность о спасении души никогда не угасала в сердцах православных христиан, несмотря на обилие ежедневных дел и попечений.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Южноуральске мужчина отобрал у прохожего сумку с 76 тыс. рублей
Дубровский осмотрел текущий этап строительства объектов к саммитам ШОС и БРИКС
США обеспокоены сообщениями о применении химоружия в Сирии
Всю мощь ПВО России показали в одном видео
К чему приведет конфликт вокруг судна «Норд»
Виктория Скрипаль попросила Терезу Мэй о помощи с визой
В Мюнстере водитель грузовика врезался в группу людей
Times: Скрипалям предложат жить в США под новыми именами
В доме водителя из Мюнстера нашли автомат Калашникова
Спорт
Шатов забил «Зениту» уникальный гол. Фанаты уже посылают Манчини «Зенит» уже по-настоящему злит даже самых преданных
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Нагиев, Яковлева, Вахрушев на съемках новых «Елок»: первые кадры Корреспондент «Кино Mail.Ru» побывал на съемках главного новогоднего киноаттракциона и расспросил участников процесса о том, что будет происходить на экране. Рассказывают Дмитрий Нагиев, Тимур Бекмамбетов и Даниил Вахрушев
Недвижимость
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Секс-символы эпохи мужского кино, смертельной скорости и первых подворотов Разговор о первом послевоенном десятилетии — эпохе беби-бума, благополучном времени, давшем миру главного бунтаря поколения.
Дети
Беременная Светлана Зейналова снялась с «особенной» дочкой Телеведущая подтвердила, что ждет второго ребенка. 
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь