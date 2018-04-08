Православные южноуральцы встретили Христово Воскресение
Глава Челябинской митрополии владыка Никодим совершил ночную праздничную литургию в
Глава Челябинской митрополии владыка Никодим совершил ночную праздничную литургию в
В ночь с 7 на 8 апреля православные христиане встретили Светлое Христово Воскресение — пасхальные богослужения состоялись во всех храмах Южного Урала, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Глава Челябинской митрополии владыка Никодим совершил ночную праздничную литургию в
После крестного хода в храме начинается богослужение. За пасхальной утреней следуют часы и литургия. Во время богослужения звучит первая глава Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». В память о том, что апостолы проповедовали Евангелие по всему миру, этот отрывок читают на русском, греческом, латинском, английском, украинском и церковнославянском языках.
Святая Пасха — самый главный праздник года для православных христиан. С Воскресением Христовым смерть потеряла свой необратимый характер. Для уверовавших во Христа она стала дверью, открывающей путь к Царству Божию. Об этом говорится в Пасхальном послании Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которое огласил по запричастном стихе клирик собора иерей Димитрий Киряков.
Как можно дольше хранить в своих сердцах радость и мир Пасхи Христовой призвал прихожан митрополит Челябинский и Миасский Никодим. Архипастырь пожелал, чтобы добрая ревность о спасении души никогда не угасала в сердцах православных христиан, несмотря на обилие ежедневных дел и попечений.
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