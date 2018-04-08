Курильщики Карагандинской области выплатят 17 млн тенге

Так, за курение в местах массового отдыха к ответственности привлеклись 906 жителей области. За курение в государственных организациях — 54 человека, в учреждениях образования — 150 человек, основную же массу нарушителей составили те, кто любит подымить в подъездах домов — таких 2093 человека.