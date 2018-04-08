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07:49 (мск), источник: 365info.kz

Курильщики Карагандинской области выплатят 17 млн тенге

За три месяца штрафов выписано более чем на 17 миллионов тенге, сообщает patrul.kz.

Источник: 365info.kz

Так, за курение в местах массового отдыха к ответственности привлеклись 906 жителей области. За курение в государственных организациях — 54 человека, в учреждениях образования — 150 человек, основную же массу нарушителей составили те, кто любит подымить в подъездах домов — таких 2093 человека.

Штраф за нарушение запрета потребления табачных изделий в отдельных общественных местах по ст. 441 КоАПРК составляет 3 МРП, то есть 7215 тенге.

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