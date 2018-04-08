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08:36 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов поздравил православных жителей Татарстана с Воскресением Христовым

(Казань, 8 апреля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил православных жителей республики с окончанием Великого поста и Воскресением Христовым. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Источник: ИА Татар-информ

Пасха — поистине светлый праздник, который приходит к верующим вместе с весной, согревая христианские души верой в грядущее спасение, всепобеждающую силу любви, торжество идеалов добра и справедливости, отметил Минниханов.

За более чем тысячелетнюю историю православия в нашей стране традиции празднования Воскресения Христова стали неотъемлемой частью духовной культуры многих народов, сказал глава республики.

«Выдающийся поэт Федор Тютчев, приветствуя Пасху, писал: “День Православного Востока, святись, святись, великий день, разлей свой благовест широко и всю Россию им одень!”», — напомнил Президент РТ.

В нашей многонациональной республике, где с равным уважением относятся ко всем традиционным религиям, Воскресение Христово отмечается с особой торжественностью, чему способствуют насыщенная событиями жизнь православной общины, а также межрелигиозное сотрудничество и государственно-религиозное взаимодействие, подчеркнул Рустам Минниханов.

Пасха — это Божественный призыв к миру и согласию, и в наше непростое время он звучит как никогда актуально, заметил лидер республики.

В этот день каждый из нас, вне зависимости от национальности и вероисповедания, желает прекращения военных конфликтов и установления на планете справедливого миропорядка, убежден Президент.

Рустам Минниханов выразил надежду на то, что Воскресение Христово укрепит верующих в спасительном стремлении к высшей истине, духовному самосовершенствованию и взаимопониманию и пожелал всем мира, счастья и благополучия.

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