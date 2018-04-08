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09:38 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярский край пришло резкое потепление с дождями и мокрым снегом

Возможно подтопление низких участков из-за таяния снега.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 41% 758 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: Reuters

Сильное потепление, сопровождающееся дождями вперемешку со снегом, пришло в Красноярский край.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в ближайшие дни, 8—10 апреля, в дневное время ожидается от +8 до +15 °С. Ночью воздух будет остывать — до ноля градусов иди даже до -1°С. Прогнозируют осадки в виде моросящего дождя и мокрого снега. В течение недели ночные температуры будут повышаться до +4… +6°С.

В связи с резком похолоданием начнется активное таяние снега. Возможно подтопление низких участков местности, предупреждают в ГУ МЧС. Не исключается размыв дорог и мостов. Особое внимание спасатели обращают на Ермаковский, Минусинский Курагинский и другие районы юга Красноярского края, а также Хакасию.

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