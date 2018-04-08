В Красноярский край пришло резкое потепление с дождями и мокрым снегом
Возможно подтопление низких участков
Возможно подтопление низких участков
Сильное потепление, сопровождающееся дождями вперемешку со снегом, пришло в Красноярский край.
По данным Гидрометцентра, температура воздуха в ближайшие дни,
В связи с резком похолоданием начнется активное таяние снега. Возможно подтопление низких участков местности, предупреждают в ГУ МЧС. Не исключается размыв дорог и мостов. Особое внимание спасатели обращают на Ермаковский, Минусинский Курагинский и другие районы юга Красноярского края, а также Хакасию.
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