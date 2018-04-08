Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нагиев, Яковлева, Вахрушев на съемках новых «Елок»: первые кадры
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Дочь-красавица Ольги Кабо восхитила соцсети
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
Ольга Бузова удивила поклонников «нарядом школьницы»
Названа самая красивая купюра из выпущенных в 2017 годуЭксперты оценивали внешний вид и надежность защиты банкнот
Юлия Скрипаль ответила на предложение РФ о помощи
Жириновский высказался об отставке Амана Тулеева
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
СМИ: Европа завалила Украину несъедобными продуктами
На Западе заявили: Путин серьёзно ошибается - СМИ
Амаль Клуни сменила два стильных образа за один день
Ольга Бузова удивила поклонников «нарядом школьницы»
Россия ответит Западу неожиданными и рискованными мерами - СМИ
Нижнее белье Гагариной понравилось фанатам - СМИ
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Налоги на гаражи и бани начислят автоматически
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
09:51 (мск), источник: Newslab.ru

В храмах Красноярска прошли пасхальные богослужения

Их посетили сотни православных красноярцев.

Православные красноярцы отмечают праздник Светлого Христова Воскресения. По этому случаю во многих храмах города в ночь с 7 на 8 апреля прошли пасхальные богослужения. Главное из них состоялось в красноярском храме Рождества Христова, сообщает пресс-служба Красноярской епархии Русской Православной Церкви.

Провел его митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Он совершил полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста.

В этом году Пасхальное богослужение в Христорождественском храме посетили сотни красноярцев. Среди них: председатель Законодательного Собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов, начальник управления общественных связей губернатора Красноярского края Роман Баринов, начальник отдела общественного взаимодействия департамента главы администрации Красноярска Денис Антонов и ктитор (человек, выделивший средства на храмы) красноярских храмов Рождества Христова и Феодора Тирона Владимир Московченко.

По окончании богослужения верующих развезли по домам бесплатные маршрутные автобусы.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Около тысячи красноярцев вышли на митинг «За чистое небо»
Прапорщик элитной части избил призывника из Красноярска и спрятал его
США обеспокоены сообщениями о применении химоружия в Сирии
Всю мощь ПВО России показали в одном видео
К чему приведет конфликт вокруг судна «Норд»
Нурмагомедов победил Яквинту в матче за титул чемпиона UFC
Экипаж судна «Норд» не пустили в РФ из-за проблем с документами
Times: Скрипалям предложат жить в США под новыми именами
В результате ДТП в Канаде погибли 14 молодых хоккеистов
Спорт
Нурмагомедов обозначил следующую цель Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, ставший чемпионом UFC в легком весе, заявил, что хочет подраться с канадцем Жоржем Сен-Пьером
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Нагиев, Яковлева, Вахрушев на съемках новых «Елок»: первые кадры Корреспондент «Кино Mail.Ru» побывал на съемках главного новогоднего киноаттракциона и расспросил участников процесса о том, что будет происходить на экране. Рассказывают Дмитрий Нагиев, Тимур Бекмамбетов и Даниил Вахрушев
Недвижимость
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Секс-символы эпохи мужского кино, смертельной скорости и первых подворотов Разговор о первом послевоенном десятилетии — эпохе беби-бума, благополучном времени, давшем миру главного бунтаря поколения.
Дети
Беременная Светлана Зейналова снялась с «особенной» дочкой Телеведущая подтвердила, что ждет второго ребенка. 
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь