В храмах Красноярска прошли пасхальные богослужения
Их посетили сотни православных красноярцев.
Их посетили сотни православных красноярцев.
Православные красноярцы отмечают праздник Светлого Христова Воскресения. По этому случаю во многих храмах города в ночь с 7 на 8 апреля прошли пасхальные богослужения. Главное из них состоялось в красноярском храме Рождества Христова, сообщает
Провел его митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Он совершил полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста.
В этом году Пасхальное богослужение в Христорождественском храме посетили сотни красноярцев. Среди них: председатель Законодательного Собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов, начальник управления общественных связей губернатора Красноярского края Роман Баринов, начальник отдела общественного взаимодействия департамента главы администрации Красноярска Денис Антонов и ктитор (человек, выделивший средства на храмы) красноярских храмов Рождества Христова и Феодора Тирона Владимир Московченко.
По окончании богослужения верующих развезли по домам бесплатные маршрутные автобусы.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.