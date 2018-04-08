В храмах Красноярска прошли пасхальные богослужения

Православные красноярцы отмечают праздник Светлого Христова Воскресения. По этому случаю во многих храмах города в ночь с 7 на 8 апреля прошли пасхальные богослужения. Главное из них состоялось в красноярском храме Рождества Христова, сообщает пресс-служба Красноярской епархии Русской Православной Церкви.

Провел его митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Он совершил полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста.

В этом году Пасхальное богослужение в Христорождественском храме посетили сотни красноярцев. Среди них: председатель Законодательного Собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов, начальник управления общественных связей губернатора Красноярского края Роман Баринов, начальник отдела общественного взаимодействия департамента главы администрации Красноярска Денис Антонов и ктитор (человек, выделивший средства на храмы) красноярских храмов Рождества Христова и Феодора Тирона Владимир Московченко.