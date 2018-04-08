«Строим современный туалет»: Директор колледжа в ЮКО удивил общественность

Современный санузел со всеми удобствами появится в Толебийском районе. Строительство уборной уже началось. Об этом сообщил директор колледжа № 9 Болат Жанабил на своей странице в соцсети.

В своем посте автор не забыл упомянуть и спонсоров, которые выделили деньги на этот «шедевр».

«Благодаря нашим спонсорам, мы начали строительство современного туалета в нашем колледже. Это здание сооружается с учетом современных требований», — написал директор, прикрепив фотографии.

К слову, пост набрал множество комментариев. Пользователи Сети не на шутку удивлены подобным заявлением. Самые остроумные принялись даже шутить на эту тему.