«Строим современный туалет»: Директор колледжа в ЮКО удивил общественность
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Современный санузел со всеми удобствами появится в Толебийском районе. Строительство уборной уже началось. Об этом сообщил директор колледжа № 9 Болат Жанабил на своей странице в соцсети.
В своем посте автор не забыл упомянуть и спонсоров, которые выделили деньги на этот «шедевр».
«Благодаря нашим спонсорам, мы начали строительство современного туалета в нашем колледже. Это здание сооружается с учетом современных требований», — написал директор, прикрепив фотографии.
К слову, пост набрал множество комментариев. Пользователи Сети не на шутку удивлены подобным заявлением. Самые остроумные принялись даже шутить на эту тему.
Один из комментаторов посоветовал директору учебного заведения «не забыть установить в современной уборной и кондиционер».
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