Православные верующие Перми отмечают праздник Воскресения Христова

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В этом году светлый праздник Пасхи православные начали отмечать в ночь с 7 на 8 апреля. Верующие пермяки посетили службу в Свято-Троицком кафедральном соборе. На пасхальной литургии горожане ставили свечи, прошли обряд причащения, и приняли участие в Крестном ходе, во время которого вместе со священнослужителями обошли собор. Стоит отметить, что некоторые пришли в храм целыми семьями и с детьми.

«Пусть в эти дни радость о Воскресении Господа нашего Иисуса Христа наполнит нашу душу, сердце, жизнь и поспособствует нам взглянуть на себя и стать лучше. Я желаю всем вам радости, мирного неба, благополучия, здоровья, успехов и всяческих благ. С праздником вас, дорогие братья и сестры!», — сказал в пасхальном послании глава Пермской митрополии Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий.

После окончания службы верующие приветствовали друг друга словами «Христос воскресе!», на что по традиции отвечали: «Воистину воскресе!».

Празднику предшествовал Великий пост, который начался 19 февраля и продлился до Пасхи.