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09:29 (мск), источник: Podrobno.uz

В Узбекистане впервые пройдет Фестиваль молодых соотечественников

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. По инициативе Союза молодежи Узбекистана в стране 10 апреля стартует Фестиваль молодых соотечественников «Ёш ватандошлар» («Молодые соотечественники»).

Источник: Podrobno.uz

Фестиваль ставит своей целью объединение молодых соотечественников, проживающих в самых разных странах мира. В мероприятии примут участие молодые люди из США, России, Японии, Турции, Пакистана, Кыргызстана и Таджикистана, которые поделятся опытом, а также смогут увидеть преобразования, происходящие во всех сферах жизни и деятельности узбекского общества.

Нужно отметить, что ведя активную международную деятельность, одной из приоритетных задач Союза молодежи и правительства Узбекистана является поддержание связей с представителями узбекской молодежи, обучающимися и работающими за рубежом.

Торжественная церемония открытия Фестиваля состоится 12 апреля текущего года в 10:00 часов во Дворце творчества молодежи в Ташкенте.

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Приветственным словом Фестиваль откроет председатель Союза молодежи Узбекистана — Государственный советник Президента Республики Узбекистан Кахрамон Куранбаев, который озвучит Послание Президента Шавката Мирзиёева собравшимся участникам.

Как ожидается, программа Фестиваля будет разнообразной и насыщенной.

Прибывшие из разных стран гости посетят древние города-жемчужины Востока — Бухару и Самарканд. В ходе ознакомительных поездок участники прикоснутся к богатой и многогранной культуре Узбекистана, а также примут участие в приготовление священного блюда сумаляк по случаю празднования восточного Нового года — Навруз.

Самое главное, что в рамках Фестиваля будут организованы тематические дни, посвященные актуальным сферам развития нашей страны. Это пленарные сессии по предпринимательству, развитию внешнего и внутреннего туризма, науки и технологий.

Темами обсуждения станут «Маркетинг в сфере туризма: как привлечь туриста», «Инвестиционный климат в Узбекистане — основа устойчивого сотрудничества», «Бизнес в Узбекистане: основы успешной стратегии», «Развитие Молодежного предпринимательства в Узбекистане», «Архитектура будущего Узбекистана», «Управление IТ-проектами: самые успешные механизмы», «Перспективы и пути экономического развития Республики Узбекистан» и многие другие.

Среди докладчиков и модераторов знаковые фигуры современного научного и бизнес-сообщества, а также руководящие лица ряда государственных, общественных и международных организаций.

Также участникам Фестиваля будет представлена презентация «Всемирная ассоциация молодежи Узбекистана: перспективы дальнейшего развития», созданная Союзом молодежи в целях содействия и поддержки узбекской молодежи, работающей и обучающейся за рубежом.

Фестиваль, несомненно, станет эффективной площадкой для построения конструктивного диалога между молодежью Узбекистана и стран ближнего и дальнего зарубежья.

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