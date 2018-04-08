В Ташкенте начнутся отключения холодной воды

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В связи с производством ремонтно-профилактических работ на водоводах и водопроводных сетях и подготовкой к работе в весенне-летний период 2018 года в ряде районов Ташкенте будет отключена холодная вода или понижено ее давление.