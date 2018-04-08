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09:35 (мск), источник: Podrobno.uz

В Ташкенте начнутся отключения холодной воды

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В связи с производством ремонтно-профилактических работ на водоводах и водопроводных сетях и подготовкой к работе в весенне-летний период 2018 года в ряде районов Ташкенте будет отключена холодная вода или понижено ее давление.

Источник: Reuters

9 апреля с 09.00 до 09.00 часов 10 апреля

Воды не будет:

  • Сергелийский район: Хлопковый завод по улице Саади, Кислородная станция.
  • Чиланзарский район: Республиканский научный Центр Неотложной медицинской помощи, колледж Электромед и его общежитие, Кислородный завод, Медицинский колледж и жил.дом № 27, Дока хлеб по улице 4 проезд Домбрабад, многоэтажные жилые дома по ул. МКАД, ул. Чиланзарская, ул. Усмур, ул. Дилхуш, ул. Наккашлык, ул. Новза, ул. Казиробад.

Понижение давления воды:

  • Чиланзарский район: махалля Яккабог, ул. Бекабад 1-й, 2-й пр., ул. Хосилот 1-й, 2-й пр., Депо метро.

10 апреля с 09.00 до 09.00 часов 11 апреля

Воды не будет:

  • Яккасарайский район: ул. Богибустон от ул. Чупонота до ул. Мукими, ул. Джамбул с пр., ул. Дилхирож, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й пр. Эхтиром, ул. Хамшира, Заки Валиди.

Понижение давления воды:

  • Яккасарайский район: ул. Шота Руставели от ул. Чупонота до ул. Бобура, ул. Камил Яшин, ул. Сирожиддинова от ул. Чупонота до ул. Мукими.

11 апреля с 09.00 до 21.00 часов 12 апреля

Воды не будет:

  • Мирзо Улугбекский район: ул. Шахриобад, Темур Малик, Неъмат, Олимлар, Навнихол, Музрабад, Гульбадамбегим, 3-й пр. Навнихол, м-в Ялангач, РК-1, Институт культуры и искусства.

12 апреля с 09.00 до 9.00 часов 13 апреля

Воды не будет:

  • Юнусабадский район: ул. Ахмад Даниш, База Узбекбирлашув.
  • Алмазарский район: махалля Мискин, ул. Уста Ширин.

Понижение давления воды:

  • Юнусабадский район: ул. Уста Ширин.

16 апреля с 09.00 до 9.00 часов 17 апреля

Воды не будет:

  • Яшнабадский район: махалли Уртамажид, Бинокор, ул. Мулойим, Саодат, Чарос, пекарня Дока хлеб, 50 частных домов, Фармацевтический завод, 5-й батальон МВД, девятиэтажные ж/д — 5 шт., многоэтажные ж/д — 6 шт.

17 апреля с 09.00 до 21.00 часов 18 апреля

Воды не будет:

  • Учтепинский район: махалля Токзор, м-в Иззат, махалля &Фозилтепа, ул. Курилиш, Газозаправка.
  • Чиланзарский район: 30-квартал: 49 жилых домов, 31-квартал: 52 жилых дома, 26 квартал: 32 жилых дома.

Понижение давления воды:

  • Учтепинский район: махалля «Токзор» частично.

18 апреля с 09.00 до 9.00 часов 19 апреляВоды не будет:

  • Сергелийский район: улицы Ёшлик, Сугдиёна, Узгарыщ, махалли «Бобур», «Кумарык».

23 апреля с 09.00 до 9.00 часов 24 апреля

Воды не будет:

  • Сергелийский район: махалля «Кипчак», ДП «PaLLADa INNEST» (Имзо), улица Нилуфар.
  • Яккасарайский район: махали «Туркистан», «Конституция», «Тепа», «Юнус Раджаби», «Хамид Сулейманова».

24 апреля с 09.00 до 9.00 часов 25 апреля

Воды не будет:

  • Мирзо Улугбекский район: массивы Хумаюн, Ахмад Югнаки, больница Нейрохирургия, Туберкулёзный Диспансер № 1, клиника «Medi Max», Скорая помощь № 5.

25 апреля с 09.00 до 9.00 часов 26 апреля

Воды не будет:

  • Шайхонтохурский район: махалля «Сузук ота», Спорткомплекс «ЖАР».
  • Юнусабадский район: махалли «Бободехкон», «Анорзор», «Кулолкурган», 4-х этажные жил.дома на 4, 11, 12 — кварталах массива Юнусабад.

Понижение давления воды:

  • Шейхантоурский район: махалля «Самарканд Дарбоза».

26 апреля с 09.00 до 9.00 часов 27 апреля

Воды не будет:

  • Чиланзарский район: махалли: «Кичик Хирмонтепа», «Шухрат» жил.дома с № 1 по 56, махалля «Катта Хирмонтепа» жил.дома № 1а, 2а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 118.
  • Учтепинский район: 26 квартал.

30 апреля с 09.00 до 9.00 часов 1 мая

Воды не будет:

  • Юнусабадский район: махалли: «Актепа», «Бободехкон».

1 мая с 09.00 до 21.00 часов 2 мая

Воды не будет:

  • Учтепинский район: махалля «Токзор», массив Изза махалля «Фозилтепа», улица Курилиш, Газозаправка.
  • Чиланзарский район: 30 — квартал 49 жилых домов, 31- квартал 52 жилых дома, 26- квартал 32 жилых дома.

Понижение давления воды:

  • Учтепинский район: махалля «Токзор».

2 мая с 09.00 до 21.00 часов 3 мая

Воды не будет:

  • Сергелийский район: махали «Чаштепа», «Жунарык», Резино-Технический завод.

3 мая с 09.00 до 9.00 часов 4 мая

Воды не будет:

  • Мирабадский район: улицы Чавандоз, Савр, Ташлакская, Фидоилар, Янги Замон, Кушжувоз, тупик Чамбил, 3-й, 4-й тупики Саракульский, 2-й проезд Фитрат, 1-й проезд Саракульский, махалли: «Навруз», «Саракуль», Железнодорожная больница, завод «Акфа фирма», гостиница «Локоматив», колледжи Дизайна и Легкой промышленности.

Понижение давления воды:

  • Мирабадский район: улицы Саракульская, Темирйулчилар, проезды Чавандоз, улица Чамбил с тупиками, Железнодорожный колледж.

7 мая с 09.00 до 9.00 часов 8 мая

Воды не будет:

  • Учтепинский район: махалли: «Куйи Дархон», «Бешкайрагач», «Жарбулок», «Зульфизор», «Хуршид», «Уткир», «Ок Масжид», Род.дом № 9, больница «Мать и дитя».
  • Яшнабадский район: махалли «Истиклол», «Семург».
  • Мирзо Улугбекский район: массив Паркент, 5 проезд Олмачи, ул. Олмачи жил.дома № 42, 42а, общежитие врачей, Детская Психиатрическая больница.

Понижение давления воды:

  • Учтепинский район: махалля «Абдулла Кадыри».
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