В Ташкенте начнутся отключения холодной воды
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В связи с производством
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В связи с производством
9 апреля с 09.00 до 09.00 часов 10 апреля
Воды не будет:
Понижение давления воды:
10 апреля с 09.00 до 09.00 часов 11 апреля
Воды не будет:
Понижение давления воды:
11 апреля с 09.00 до 21.00 часов 12 апреля
Воды не будет:
12 апреля с 09.00 до 9.00 часов 13 апреля
Воды не будет:
Понижение давления воды:
16 апреля с 09.00 до 9.00 часов 17 апреля
Воды не будет:
17 апреля с 09.00 до 21.00 часов 18 апреля
Воды не будет:
Понижение давления воды:
18 апреля с 09.00 до 9.00 часов 19 апреляВоды не будет:
23 апреля с 09.00 до 9.00 часов 24 апреля
Воды не будет:
24 апреля с 09.00 до 9.00 часов 25 апреля
Воды не будет:
25 апреля с 09.00 до 9.00 часов 26 апреля
Воды не будет:
Понижение давления воды:
26 апреля с 09.00 до 9.00 часов 27 апреля
Воды не будет:
30 апреля с 09.00 до 9.00 часов 1 мая
Воды не будет:
1 мая с 09.00 до 21.00 часов 2 мая
Воды не будет:
Понижение давления воды:
2 мая с 09.00 до 21.00 часов 3 мая
Воды не будет:
3 мая с 09.00 до 9.00 часов 4 мая
Воды не будет:
Понижение давления воды:
7 мая с 09.00 до 9.00 часов 8 мая
Воды не будет:
Понижение давления воды:
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