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09:40 (мск), источник: Sputnik

Шакая: нельзя путать авитаминоз с хронической усталостью

Врач-диетолог Аэлита Шакая рассказала, по каким признакам можно определить недостаток витаминов в организме человека или, наоборот, его переизбыток, что также негативно сказывается на его состоянии.

Источник: Sputnik
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В эфире радио Sputnik Аэлита Шакая рассказала, что авитаминоз — это достаточно распространенное явление, однако чтобы поставить этот диагноз, необходимо предварительно обследоваться и пройти консультацию у врача.

«Мы очень часто усталость, сонливость и раздражительность связываем с авитаминозом, но это не всегда соответствует действительности. Иногда это связано просто с синдромом хронической усталости. Дефицит тех или иных витаминов можно выявить, сдав кровь», — объяснила эксперт.

Есть определенные нормы наличия того или иного витамина в организме. Для разных возрастов, разных состояний они индивидуальны, уточнила Шакая.

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