Шакая: нельзя путать авитаминоз с хронической усталостью

Просто о здоровье: как питаться после 40, чтобы не набрать вес

В эфире радио Sputnik Аэлита Шакая рассказала, что авитаминоз — это достаточно распространенное явление, однако чтобы поставить этот диагноз, необходимо предварительно обследоваться и пройти консультацию у врача.

«Мы очень часто усталость, сонливость и раздражительность связываем с авитаминозом, но это не всегда соответствует действительности. Иногда это связано просто с синдромом хронической усталости. Дефицит тех или иных витаминов можно выявить, сдав кровь», — объяснила эксперт.