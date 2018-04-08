Шакая: нельзя путать авитаминоз с хронической усталостью

В эфире радио Sputnik Аэлита Шакая рассказала, что авитаминоз — это достаточно распространенное явление, однако чтобы поставить этот диагноз, необходимо предварительно обследоваться и пройти консультацию у врача.
«Мы очень часто усталость, сонливость и раздражительность связываем с авитаминозом, но это не всегда соответствует действительности. Иногда это связано просто с синдромом хронической усталости. Дефицит тех или иных витаминов можно выявить, сдав кровь», — объяснила эксперт.
Есть определенные нормы наличия того или иного витамина в организме. Для разных возрастов, разных состояний они индивидуальны, уточнила Шакая.
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