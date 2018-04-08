Девочка из Владивостока покинула шоу «Голос. Дети»

В очередном выпуске пятого сезона детского «Голоса» выступали подопечные репера Басты — Василия Вакуленко. В их числе оказалась 13-летняя Милена Лукьянцева из приморской столицы, покорившая звёздного наставника исполнением песни «Чёрный кот» на этапе слепых прослушиваний.

Милена выступила в тройке с Елизаветой Лабодиной и Дарьей Ситниковой. Девочки исполнили песню Александра Иванова «Боже, какой пустяк». Этот этап юная исполнительница из Приморья, к сожалению, не прошла. Из тройки в следующий раунд «песня на вылет» попала Елизавета Лабодина.

«Это такое философское размышление о жизни, с очень точными мыслями. И самое главное, что вам удалось сделать в этом номере, — вам удалось доказать, что эти вопросы вам не чужды, вы настолько уже наполненные девочки, каждая из вас, что вам абсолютно верилось», — прокомментировала выступление девочек певица Пелагея.

Милена Лукьянцева поблагодарила всех наставников и Басту, зрителей, а также ведущего шоу Дмитрия Нагиева.

«Я очень рада за Лизу и то, что она прошла. Она, правда, этого очень заслуживает. Буду скучать по атмосфере шоу и ребятам», — поделилась девочка после выступления.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о других участниках в детском «Голосе» из Приморья. Так, в первом сезоне кастинг и слепые прослушивания успешно прошла Ника Терентьева из Фокино. Она попала в команду Дмитрия Билана, однако на этапе «троек» покинула шоу. Позже в составе коллектива «Что скажут дети» Ника участвовала в национальном отборе на детское «Евровидение-2016».