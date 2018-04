Девочка из Владивостока покинула шоу «Голос. Дети»

В 2017 году Фёдор Хвастов из Дальнегорска стал участником четвёртого сезона телепроекта. Тринадцатилетний приморец прошёл слепые прослушивания и попал в команду Димы Билана. Хвастов покорил наставников исполнением песни Aerosmith. Билан назвал его голос осознанным, а слух — абсолютным. Фёдор также не смог пройти этап «поединков» — в этом ему не помогла оскароносная песня The Time of my Life.