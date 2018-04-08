Ухудшение погодных условий обещают синоптики Приморья
Специалисты Примгидромета сделали прогноз на предстоящую неделю, сообщает DEITA. RU.
Специалисты Примгидромета сделали прогноз на предстоящую неделю, сообщает DEITA. RU.
И, по словам синоптиков, погода в первой половине недели в Приморье будет изменчивой.
Так, в ночь на понедельник под влиянием фронтальных разделов циклона, смещающегося с Амурской области на Хабаровский край, местами пройдут небольшие и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Минимальная температура от минус 8 до минус 3 градусов, на побережье около 0 °C. Днём осадки постепенно прекратятся. Температура воздуха от плюс 8 до плюс 13 градусов, на севере плюс 3−7.
В ночь на вторник, 10 апреля, обойдётся без осадков. Температурный фон существенно не изменится. В дальнейшем погода будет ухудшаться. Днём 10 апреля с Китая к западным границам края подойдёт очередной циклон, начнётся дождь. В западных районах и на побережье усилится южный ветер до 15−20 м/с. Температура воздуха 10−17 градусов тепла, на побережье +3…+8°C.
Во Владивостоке в ночь на понедельник возможны слабые осадки в виде мокрого снега. Температура около 0 °C. Днём 3−6 градусов тепла. В ночь на среду дождь сохранится, возможен сильный. Днём осадки прекратятся, прояснит. В ночные часы температура 2−4 градуса тепла, днём потеплеет до плюс 10−13.
Ирина Петрова.
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