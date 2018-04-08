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09:56 (мск), источник: ДЕЙТА

Ухудшение погодных условий обещают синоптики Приморья

Специалисты Примгидромета сделали прогноз на предстоящую неделю, сообщает DEITA. RU.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +3° 44% 758 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: РИА "Новости"

И, по словам синоптиков, погода в первой половине недели в Приморье будет изменчивой.

Так, в ночь на понедельник под влиянием фронтальных разделов циклона, смещающегося с Амурской области на Хабаровский край, местами пройдут небольшие и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Минимальная температура от минус 8 до минус 3 градусов, на побережье около 0 °C. Днём осадки постепенно прекратятся. Температура воздуха от плюс 8 до плюс 13 градусов, на севере плюс 3−7.

В ночь на вторник, 10 апреля, обойдётся без осадков. Температурный фон существенно не изменится. В дальнейшем погода будет ухудшаться. Днём 10 апреля с Китая к западным границам края подойдёт очередной циклон, начнётся дождь. В западных районах и на побережье усилится южный ветер до 15−20 м/с. Температура воздуха 10−17 градусов тепла, на побережье +3…+8°C.

Ночью на среду углубляющийся циклон будет смещаться над Приморьем. Интенсивность осадков увеличится. В отдельных районах возможны сильные осадки (преимущественно в виде дождя). Фон ночных температур повысится на 2−4 градуса. Утром циклонический вихрь выйдет на восточное побережье края и продолжит смещаться к югу о. Сахалин. На западе и юге края осадки начнут прекращаться, в восточных районах сохранятся. Усилится уже северо-западный, западный ветер до 13−20 м/с. Максимальная температура плюс 10−17 градусов, в северной половине плюс 2−9.

Во Владивостоке в ночь на понедельник возможны слабые осадки в виде мокрого снега. Температура около 0 °C. Днём 3−6 градусов тепла. В ночь на среду дождь сохранится, возможен сильный. Днём осадки прекратятся, прояснит. В ночные часы температура 2−4 градуса тепла, днём потеплеет до плюс 10−13.

Ирина Петрова.

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