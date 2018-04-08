Для таджикских мужчин составят модную инструкцию

Источник: Sputnik

Об этом сообщает Таджикское телеграфное агентство.

Когда будет издана книга, пока неизвестно, однако известно, что она будет содержать подробные советы, что надевать таджикским мужчинам на работу и в будние дни, в школу, в выходные, на праздники или на свадьбу.

Напомним, ранее Минкультуры совместно с Аппаратом президента и Комитетом по делам женщин и семьи уже выпустило в свет книгу с рекомендациями по одежде для девушек и женщин.

В издании есть множество разделов: эскизы нарядов для работающих в госструктурах женщин, примеры нарядов для гуляний, национальных праздников, свадеб и семейных торжеств. Указывается, что рекомендовано надевать представительницам прекрасного пола в выходные дни.

Все эскизы подготовлены для девочек и женщин в возрасте от 7 до 70 лет.