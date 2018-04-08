Магнитогорские взрывники выложили видео со сносом екатеринбургской телебашни
Башня в клипе рушится под трагичную музыку.
Башня в клипе рушится под трагичную музыку.
Екатеринбургскую телебашню снесли больше 2 недель назад, но многие уральцы по ней до сих пор скучают. Не хватает вышки, судя по всему, и взрывникам, которые ее и уничтожили. Потому что сегодня фирма «Работы взрывные специальные» из Магнитогорска выложили клип со сносом легендарного недостроя.
В клипе башня снята с нескольких ракурсов. В ролике играет песня Whither must i wander. И как только вышка касается земли, в видео появляются восторженные уральцы, аплодирующие сносу.
Напомним, легендарную башню снесли 24 марта. Точнее сказать — ее верхнюю часть. Вокруг ликвидации разгорелся нешуточный спор, а взрывники до последнего не называли дату сноса. Рано утром в субботу вокруг вышки собралось очень много народу. Нижнюю часть строители доломали 1 апреля.
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