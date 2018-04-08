Магнитогорские взрывники выложили видео со сносом екатеринбургской телебашни

Екатеринбургскую телебашню снесли больше 2 недель назад, но многие уральцы по ней до сих пор скучают. Не хватает вышки, судя по всему, и взрывникам, которые ее и уничтожили. Потому что сегодня фирма «Работы взрывные специальные» из Магнитогорска выложили клип со сносом легендарного недостроя.