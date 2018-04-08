В Башкирии синоптики дали свой прогноз на следующую неделю
УФА, 8 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Башкирии синоптики дали свой прогноз на ближайшие дни.
УФА, 8 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Башкирии синоптики дали свой прогноз на ближайшие дни.
В воскресенье в тыловой части циклона будет преобладать облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега, с порывистым северным ветром. Температура воздуха понизится до значений ниже климатической нормы на несколько градусов, днем будет +2, +7 градусов.
Такой характер погоды сохранится и с наступлением новой недели.
В понедельник, 9 апреля ночью по республике и днем местами пройдут осадки в виде снега и дождя, ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 0,-5, днем +2, +7 градусов.
Во вторник, 10 апреля также по прогнозу — дождь, но днем уже будет значительно теплее — воздух прогреется до +12 градусов.
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