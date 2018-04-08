Омичи прокатились на лодке по апрельской луже

Однако плавать двое неизвестных парней отправились не по Иртышу, а по большой луже.

В соцсетях набирает популярность видеозапись, на которой двое парней вечером восседают в надувной лодке посреди лужи во дворах Нефтяников. Неизвестные пытаются грести веслами, в то время как приятели подбадривают их полезными советами вроде «валенки не намочи».

Конечная цель путешественников неизвестна, впрочем, в соцсетях омичи отметили, что парни, возможно, отправились в магазин «Красное&белое».