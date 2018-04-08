Пасха во Владивостоке: крестный ход, две тысячи яиц и поздравление мэра

«От всего сердца поздравляю всех жителей и гостей нашего города со светлым праздником Пасхи. Христово Воскресение имеет давние традиции и корни. Пасха является для нас праздником обновления, весны, добра, праздником любви, надежды и веры. Очень символично, что для многих из нас он является не просто православным праздником, а днём веры и надежды. Это важно именно сейчас, когда наш город, край и наша страна открывают новую страницу в своей истории. Добра, мира, благополучия», — обратился к горожанам мэр города.