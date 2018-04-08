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10:57 (мск), источник: Восток Медиа

Пасха во Владивостоке: крестный ход, две тысячи яиц и поздравление мэра

Православные жители Владивостока отмечают сегодня один из главных христианских праздников — Пасху. Горожане приняли участие в крестном ходе по центральным улицам города. Продолжилось празднование на набережной Спортивной Гавани.

Сотни горожан с образами, иконами и лампадами прошли под звон колоколов по Океанскому проспекту от Покровского парка до центральной площади города, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

На площадке амфитеатра набережной Спортивной Гавани жителям приморской столицы раздали две тысячи освящённых пасхальных яиц.

С Пасхой жителей города поздравил глава Владивостока Виталий Веркеенко.

«От всего сердца поздравляю всех жителей и гостей нашего города со светлым праздником Пасхи. Христово Воскресение имеет давние традиции и корни. Пасха является для нас праздником обновления, весны, добра, праздником любви, надежды и веры. Очень символично, что для многих из нас он является не просто православным праздником, а днём веры и надежды. Это важно именно сейчас, когда наш город, край и наша страна открывают новую страницу в своей истории. Добра, мира, благополучия», — обратился к горожанам мэр города.

На сцене выступили городские творческие коллективы: хор «Ярмарка», фолк-шоу группа «Летавица», вокальное трио «Brilliants», солистка Анна Бохан, танцевальные коллективы «Витаминки» и «Resistance», вокальный дуэт «Гала Гайз», солистка Алёна Вазерова и ансамбль «Купола».

На набережной Спортивной гавани работали тематические локальные площадки и фотозоны. На пасхальной ярмарке горожане дегустировали куличи, учились их готовить и расписывали пасхальные яйца.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», отмечать праздник православные приморцы начали ещё ночью. В пасхальных богослужениях приняли участие тысячи жителей края. Во Владивостоке к службе присоединился также врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко. По его поручению на время богослужений на входах в крупные церкви и храмы установили арочные металлодетекторы.

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