Около озера у Мясокомбината в Красноярске появились огромные кучи навоза

Как сообщили в сюжете телекомпании «Прима», навоз на берег озера возле Мясокомбината привезли владельцы местных полей для удобрения картошки. Подвезти навоз ближе к полям им не удалось, поэтому удобрение вывалили возле озера.

В министерстве экологии прокомментировали сюжет, назвав происходящее грубым нарушением. Как только пойдут дожди и начнется таяние снега, все отходы побегут в озеро, что негативно отразится на его состоянии. Теперь природоохранные структуры будут выяснять, кто ответит за такое варварское отношение к водоему.