Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нагиев, Яковлева, Вахрушев на съемках новых «Елок»: первые кадры
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Дочь-красавица Ольги Кабо восхитила соцсети
Охранник "Зимней вишни" сделал заявление
Амаль Клуни сменила два стильных образа за один день
Названа самая красивая купюра из выпущенных в 2017 годуЭксперты оценивали внешний вид и надежность защиты банкнот
Юлия Скрипаль ответила на предложение РФ о помощи
Жириновский высказался об отставке Амана Тулеева
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото)
Козловский: в России сплошная ненависть и хамство
«Уголковые» Т-72М1 отличились в сражении в Сирии
Григорий Лепс: «У меня на кладбище знакомых больше, чем живых»
Карл Лагерфельд бесплатно раздаст платья для выпускного
Россия ответит Западу неожиданными и рискованными мерами - СМИ
Нижнее белье Гагариной понравилось фанатам - СМИ
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Студент задул пожар в здании ртом (видео)
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
10:55 (мск), источник: АиФ Красноярск

Около озера у Мясокомбината в Красноярске появились огромные кучи навоза

Удобрение для полей способно отравить водоем.

Берег озера возле Мясокомбината в Красноярске завалили навозом. Об этом рассказали красноярские СМИ.

Огромные кучи навоза, которые распространяют отвратительный запах, оказались неподалеку от озера, где летом отдыхают красноярцы.

Как сообщили в сюжете телекомпании «Прима», навоз на берег озера возле Мясокомбината привезли владельцы местных полей для удобрения картошки. Подвезти навоз ближе к полям им не удалось, поэтому удобрение вывалили возле озера.

В министерстве экологии прокомментировали сюжет, назвав происходящее грубым нарушением. Как только пойдут дожди и начнется таяние снега, все отходы побегут в озеро, что негативно отразится на его состоянии. Теперь природоохранные структуры будут выяснять, кто ответит за такое варварское отношение к водоему.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Родились в рубашке. Кому удалось спастись и кто погиб мгновенно при пожаре в Кемерове
США обеспокоены сообщениями о применении химоружия в Сирии
Всю мощь ПВО России показали в одном видео
К чему приведет конфликт вокруг судна «Норд»
Нурмагомедов победил Яквинту в матче за титул чемпиона UFC
Экипаж судна «Норд» не пустили в РФ из-за проблем с документами
Times: Скрипалям предложат жить в США под новыми именами
В результате ДТП в Канаде погибли 14 молодых хоккеистов
Спорт
Нурмагомедов обозначил следующую цель Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, ставший чемпионом UFC в легком весе, заявил, что хочет подраться с канадцем Жоржем Сен-Пьером
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Нагиев, Яковлева, Вахрушев на съемках новых «Елок»: первые кадры Корреспондент «Кино Mail.Ru» побывал на съемках главного новогоднего киноаттракциона и расспросил участников процесса о том, что будет происходить на экране. Рассказывают Дмитрий Нагиев, Тимур Бекмамбетов и Даниил Вахрушев
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Секс-символы эпохи мужского кино, смертельной скорости и первых подворотов Разговор о первом послевоенном десятилетии — эпохе беби-бума, благополучном времени, давшем миру главного бунтаря поколения.
Дети
Беременная Светлана Зейналова снялась с «особенной» дочкой Телеведущая подтвердила, что ждет второго ребенка. 
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь