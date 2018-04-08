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13:20 (мск), источник: ЕАН

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил уральцев с воскресением Христовым

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральцев с праздником воскресения Христова (Пасха).

Источник: Пресс-служба губернатора Свердловской области

Свое обращение глава региона опубликовал в Instagram.

«Как всегда, мама напекла куличей, накрасила яиц. Настал самый светлый, самый радостный христианский праздник — Пасха. По всей области в храмах идут ночные службы. Благодатный огонь в наши церкви специальным бортом привезли прямо из Иерусалима, из Храма Гроба Господня. Желаю всем добра, любви, мира и здоровья. Здорово, что в этом году Пасха совпала с приходом на Урал настоящей весны. Христос Воскресе!» — написал губернатор.

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Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл провел ночное пасхальное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе. В 16.00 в Екатеринбурге пройдет праздничный крестный ход, который возглавит руководитель епархии.

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