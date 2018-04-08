Губернатор Евгений Куйвашев поздравил уральцев с воскресением Христовым
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральцев с праздником воскресения Христова (Пасха).
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральцев с праздником воскресения Христова (Пасха).
Свое обращение глава региона опубликовал в Instagram.
«Как всегда, мама напекла куличей, накрасила яиц. Настал самый светлый, самый радостный христианский праздник — Пасха. По всей области в храмах идут ночные службы. Благодатный огонь в наши церкви специальным бортом привезли прямо из Иерусалима, из Храма Гроба Господня. Желаю всем добра, любви, мира и здоровья. Здорово, что в этом году Пасха совпала с приходом на Урал настоящей весны. Христос Воскресе!» — написал губернатор.
Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл провел ночное пасхальное богослужение в
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