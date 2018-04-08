Снег с дождем сохранятся в Челябинске на несколько дней

В понедельник, 9 апреля, по области будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега с дождем, в отдельных районах слабые гололедные явления. Температура воздуха ночью — -1, -6, днем в регионе ожидается +3, +8.

В Челябинске в понедельник будет облачно с прояснениями, также небольшие осадки. Ночью ожидается -1, -3 градуса. Днем потеплеет до +4, +6.