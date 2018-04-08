Снег с дождем сохранятся в Челябинске на несколько дней
На Челябинск в светлый праздник Пасхи обрушились осадки в виде дождя и мокрого снега. Согласно прогнозу синоптиков, примерно такая же погода встретит южноуральцев и в начале следующей недели, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на Гидроменцентр.
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