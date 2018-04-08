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13:16 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Снег с дождем сохранятся в Челябинске на несколько дней

На Челябинск в светлый праздник Пасхи обрушились осадки в виде дождя и мокрого снега. Согласно прогнозу синоптиков, примерно такая же погода встретит южноуральцев и в начале следующей недели, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на Гидроменцентр.

В понедельник, 9 апреля, по области будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега с дождем, в отдельных районах слабые гололедные явления. Температура воздуха ночью — -1, -6, днем в регионе ожидается +3, +8.

В Челябинске в понедельник будет облачно с прояснениями, также небольшие осадки. Ночью ожидается -1, -3 градуса. Днем потеплеет до +4, +6.

Во вторник, 10 апреля, в Челябинске потеплеет до +8 градусов, но и ожидается переменная облачность, небольшой снегопад. Временами небольшие осадки сохранятся и в среду, потеплеет до +12 градусов. К четвергу, 12 апреля, осадки прекратятся.

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