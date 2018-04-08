Пункт пропуска на границе Челябинской области закрыли из-за паводка
Транспорт не сможет попасть из Казахстана в Россию.
Транспорт не сможет попасть из Казахстана в Россию.
Проезд через пункт пропуска «Мариинский» на границе Челябинской области с Казахстаном временно закрыли
Уточняется, что для пропуска паводковых вод реки Берсуат на дороге
Отметим, что ранее ведомство предупредило автовладельцев о подтоплении подъезда к трассе М-5 в Челябинской области:
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