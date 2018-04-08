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11:38 (мск), источник: Мослента

Московских велосипедистов начнут воспитывать

Власти Москвы разрабатывают нормативы для велосипедистов. Об этом сообщает газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на руководителя проектов департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Ольгу Мальцеву.

«Это не только правила дорожного движения, какие-то расширения возможностей и безопасного нахождения велосипедистов на дороге, но и правила проектирования», — сказала она. Мальцева добавила, что нынешние нормативы имеют «очень нерасширенный характер», который необходимо изменить.

В этом году сезон велопроката в столице откроется 25 апреля. В городе появится 430 станций проката с 4300 велосипедами.

Городской велопрокат откроется в Москве в конце месяца
Во время загрузки произошла ошибка.
12:27 (мск)© Ньюстюб
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