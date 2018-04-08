Московских велосипедистов начнут воспитывать
Власти Москвы разрабатывают нормативы для велосипедистов. Об этом сообщает газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на руководителя проектов департамента транспорта и развития
Власти Москвы разрабатывают нормативы для велосипедистов. Об этом сообщает газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на руководителя проектов департамента транспорта и развития
«Это не только правила дорожного движения,
В этом году сезон велопроката в столице откроется 25 апреля. В городе появится 430 станций проката с 4300 велосипедами.
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