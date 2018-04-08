Московских велосипедистов начнут воспитывать

«Это не только правила дорожного движения, какие-то расширения возможностей и безопасного нахождения велосипедистов на дороге, но и правила проектирования», — сказала она. Мальцева добавила, что нынешние нормативы имеют «очень нерасширенный характер», который необходимо изменить.