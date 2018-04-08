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11:34 (мск), источник: Интерфакс

Снега в Москве почти не осталось

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU — Благодаря теплой погоде, установившейся в первые дни апреля, снег в Москве в первые практически полностью растаял, сообщили «Интерфаксу» в столичном метеобюро в воскресенье.

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«Если 1 апреля высота снежного покрова на базовой московской метеостанции на ВДНХ составляла 39 см, то к утру 8 апреля она уже не превышала 1 см. Во многих районах Подмосковья, преимущественного западных направлений, снежный покров полностью растаял», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, на многих городских территориях снега уже нет несколько дней, он остался преимущественно там, где скапливался в сугробы при уборке в течение зимнего сезона.

Отмечается, что интенсивному сходу снежного покрова способствовала не только высокая температура, но и сухой воздух, благодаря которому часть снега испарялась. С начала апреля среднесуточная температура превышает многолетние значения на 2,3 градуса.

В сезон 2017−2018 годов максимальная высота снежного покрова достигала 55 см 5 февраля и 5 марта.

По предварительным прогнозам синоптиков, в понедельник и вторник в дневные часы в Москве воздух прогреется до 15−17 градусов, затем ожидается небольшое похолодание, а по ночам не исключены заморозки.

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