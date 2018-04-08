Аксенов поздравил крымчан с Пасхой

«Пасха несет нам свет любви и надежды, укрепляет нашу уверенность в победе жизни над смертью, добра над злом, побуждает творить дела милосердия. Пасхальные торжества обращают нас к традициям предков, к вечным духовным и нравственным ценностям, которые одинаково важны и дороги для всех народов. Именно в эти пасхальные дни мы особенно ясно осознаем объединяющую силу добра. Она помогает нам преодолевать любые трудности, любые противоречия», — написал Аксенов.