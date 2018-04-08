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12:45 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов поздравил крымчан с Пасхой

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр — РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов на своей странице в соцсети Facebook поздравил крымчан с Воскресением Господним.

Источник: AP 2018

«Пасха несет нам свет любви и надежды, укрепляет нашу уверенность в победе жизни над смертью, добра над злом, побуждает творить дела милосердия. Пасхальные торжества обращают нас к традициям предков, к вечным духовным и нравственным ценностям, которые одинаково важны и дороги для всех народов. Именно в эти пасхальные дни мы особенно ясно осознаем объединяющую силу добра. Она помогает нам преодолевать любые трудности, любые противоречия», — написал Аксенов.

Также он подчеркнул, что полуостров является «одним из центров православной цивилизации».

«Крым — земля древнего христианства, один из важных центров православной цивилизации. Плодотворная, подвижническая деятельность православной церкви, представителей всех традиционных конфессий способствует укреплению в нашем обществе мира и согласия, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, решению социальных вопросов, воспитанию подрастающего поколения в духе традиционных ценностей», — написал Сергей Аксенов.

Завершил свое поздравление глава РК пожеланиями «пасхальной радости, здоровья, благополучия, Божьей помощи во всех добрых делах».

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