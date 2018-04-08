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12:44 (мск), источник: Комсомольская правда

Погода в Самаре на начало недели: потеплеет до +15 градусов

С 9 апреля в регион придет антициклон.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 47% 758 мм рт. ст. 7 м/с

Следующая неделя в Самаре будет сухой и теплой. Регион покидает циклон, ему на смену с понедельника идет антициклон. Вместе с ним — повышенное атмосферное давление, отсутствие осадков и высокую дневную температуру воздуха. Об этом сообщают в «Приволжском УГМС».

В понедельник столбики термометров поднимутся до +13C. Во вторник — до +15C. Правда, ночи еще будут морозными. Ночью по области температура может опускаться до -4 C. Осадков не ожидается.

— В целом погода в первой декаде апреля будет близка к традиционной апрельской — около средних многолетних значений, — рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

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